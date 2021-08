JD.COM - Rallyversuch startet

Die Aktie von JD.com startete an Weihnachten 2018 nach einem Tief bei 19,26 USD zu einer starken Aufwärtsbewegung. Am 17. Februar 2021 erreichte der Wert ein Allzeithoch bei 108,29 USD.

Nach diesem Hoch startete eine starke Korrektur. Diese führte am 27. Juli 2021 zu einem Tief bei 61,55 USD. Diesem Tief näherte sich der Wert am 19. August 2021 noch einmal stark an. In den letzten beiden Handelstagen löst sich der Wert leicht von diesem Tief. Heute wird die Aktie am morgen deutlich fester getaxt. Gegen 9.30 Uhr wird die Aktie bei 70,77 USD und damit über 5 USD über dem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq getaxt.

Bei 71,17 USD liegt der EMA 50. Knapp drüber, nämlich bei 71,30 USD verläuft der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Die Aktie springt also mit den aktuellen Taxen in die Nähe dieses Widerstandsbereichs.

Kaufwelle möglich

Gelingt der JD.com-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 71,17-71,30 USD, dann könnte es zu einer Rally kommen. Ein Anstieg bis 76,45 USD und 87,23 USD wäre dann möglich. Sollte sich dieser Widerstandsbereich allerdings als zu hohe Hürde erweisen, wäre mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 61,55 USD zu rechnen. Im Falle eines Bruchs dieser Unterstützung könnte es zu einem schnellen Abverkauf auf 56,50 USD kommen.

JD.com - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)