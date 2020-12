Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius SE angesichts der Übernahme der Eugin-Gruppe durch die Kliniktochter Helios auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Anbieter für künstliche Befruchtungen sei für 430 Millionen Euro übernommen worden und solle laut dem Medizintechnikkonzern bereits im neuen Jahr "deutlich positive" Beiträge zum Konzernergebnis liefern, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Montag./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 03:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 03:48 / ET

