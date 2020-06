Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Ziel 400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC anlässlich der Hongkong-Krise von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 790 auf 400 Pence gesenkt. Mittelfristig ist Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie für Hongkong optimistisch. Er bevorzugt jedoch Standard Chartered aufgrund der niedrigen Bewertung und des Überraschungspotenzials für die Markterwartungen. Der HSBC dürften im laufenden Umbau Kostensenkungen im Corporate Center schwer fallen./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2020 / 15:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2020 / 17:00 / ET

