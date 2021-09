K+S - Wo liegen Angriffspunkte für Trader?

Die Aktie des Kali-und Salzunternehmens K+S hat sich in diesem Jahr durchaus achtbar geschlagen. Seit Juni kommt der MDAX-Titel aber nicht mehr vom Fleck. Insgesamt hat die Struktur seit dem Hoch bei 13,35 EUR im Juli eher bärische Züge. Neutraler formuliert bestimmt eine Range das Kursgeschehen.

Aufgrund der Marktschwäche sollte ein Test der unteren Rangebegrenzung bei 10,94 EUR in den kommenden Tagen niemanden überraschen. Dort wird eine erste Entscheidung fallen müssen, ob die Bullen noch ausreichend Power besitzen, eine Gegenbewegung einzuleiten. Ein Bruch dieser Marke wäre unschön, allerdings liegt um 10,40 EUR noch ein wichtiges Ausbruchslevel, das mit dem EMA200 und einer Aufwärtstrendvariante seit September 2020 an Bedeutung gewinnt. Erst wenn auch dieser Bereich aufgegeben wird, kippt das Bild mittelfristig deutlicher.

Positiv zu werten wäre dagegen ein Ausbruch über das Jahreshoch bei 13,35 EUR. In diesem Szenario könnte der Rohstofftitel in Richtung 15 EUR marschieren, wo langfristig eine wichtige Abrisskante im Chart notiert.

Fazit: 10,94 EUR und 10,40 EUR lauten die Marken, an denen sich Antizykliker die Aktie von K+S vormerken könnten. Innerhalb der Range bieten sich dagegen keine direkten Manöver an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 3,70 2,92 3,08 Ergebnis je Aktie in EUR -9,88 2,09 1,35 KGV - 6 9 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,11 0,29 Dividendenrendite 0,00 % 0,94 % 2,47 % *e = erwartet

K+S-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)