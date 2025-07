Unmittelbar in Bitcoin zu investieren, ist für manche zu umständlich. Doch es gibt auch börsengehandelte Unternehmen, die auf vier Wegen am Krypto-Geschäft teilhaben. Wir stellen sie dir vor.

Circle zeigt, dass die Durststrecke für Börsengänge vielleicht ein Ende gefunden hat. Der Krypto-Dienstleister hat vor knapp einem Monat in New York den Sprung ans Börsenparkett gewagt - und prompt verdoppelte sich der Kurs am ersten Handelstag vom Ausgabepreis von 31 Dollar auf 69 Dollar. Seitdem geht es immer weiter steil aufwärts.