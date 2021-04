Kaffee und Milchprodukte gefragt - Nestle wächst kräftig

Zürich (Reuters) - Eine starke Nachfrage nach Kaffee, Milchprodukten und Tiernahrung hat dem Lebensmittelriesen Nestle zu einem starken Jahresauftakt verholfen.

Das organische Umsatzwachstum betrug im ersten Quartal 7,7 Prozent, wie der Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee am Donnerstag mitteilte. Der ausgewiesene Umsatz belief sich auf 21,1 Milliarden Franken (19,1 Milliarden Euro), ein Anstieg um 1,3 Prozent. Bereichsverkäufe und Wechselkurseffekte schlugen dabei negativ zu Buche. Nestle bekräftigte die Jahresprognose. Der Konzern peilt im laufenden Jahr ein organisches Umsatzwachstum im mittlern einstelligen Prozentbereich an und will die operative Gewinnmarge steigern.

Gewinnzahlen veröffentlicht Nestle nur zum Halbjahr und am Jahresende.