Kann man durch den Verkauf von Zeit reich werden?

Nirgendwo beim Investieren ist das alte Sprichwort „Zeit ist Geld“ wahrer als am Optionenmarkt. Daher beinhaltet die Optionenbewertung das Konzept des Zeitwerts. Der Zeitwert einer Option ist der Teil ihres Marktpreises, der sich in Luft auflöst, wenn sich die Option ihrem Verfallsdatum nähert. Es ist eine Gebühr über dem inneren Wert, die Optionenkäufer zahlen und Optionenverkäufer kassieren.

Tatsächlich ist diese Zeitwertprämie ein Hauptgrund, warum viele Optionenverkäufer überhaupt erst die mit dem Verkauf von Optionen verbundenen Verpflichtungen eingehen. Das wirft eine wichtige Frage auf: Kannst du mit dem Verkauf von Zeit reich werden? Die Prämien können sicherlich verlockend sein, aber aus dem Zeitwert Geld zu machen, kann schwieriger sein, als es vielleicht scheint. Lies weiter, um herauszufinden, wie es funktionieren könnte und viele der Fallen, die auf dich warten, wenn du es versuchst.

Es gibt nichts umsonst

Zuallererst, wenn du eine Option verkaufst (oder schreibst), um eine Position zu eröffnen, musst du verstehen, dass dies eine Verpflichtung mit sich bringt. Wenn du eine Call-Option schreibst, verpflichtest du dich, 100 Aktien pro Optionenvertrag zum vereinbarten Preis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu verkaufen. Wenn du eine Put-Option schreibst, verpflichtest du dich, 100 Aktien pro Optionenkontrakt zum vereinbarten Preis am oder vor dem Verfallstag der Option zu kaufen.

Nur weil du diese Verpflichtung übernimmst, ist der Käufer der Option bereit, dir diese Prämie zu zahlen. Wenn sich der Markt gegen dich bewegt, könntest du eine beträchtliche Summe verlieren - möglicherweise ein Vielfaches der mageren Prämie, die du erhalten hast.

Tatsächlich ist das Schreiben einer ungedeckten Call-Option - eine Short-Call-Option ohne eine Aktie oder einen Long-Call zur Absicherung - mit einem theoretisch unbegrenzten Risiko verbunden. Es ist so riskant, dass viele Optionenmakler von ihren Anlegern verlangen, dass sie die höchste Stufe der Optionenerlaubnis haben, bevor sie diese Art von Strategie ausführen können.

Du hast keine Garantie, dass du deine Optionen zu einem guten Wert rollen kannst

Obwohl jeder Optionenkontrakt ein Verfallsdatum hat, werden für jede Aktie, für die Optionen verfügbar sind, in der Regel neue Optionen angeboten, wenn die bestehenden Kontrakte sich ihrem Verfallsdatum nähern. Das gibt den Optionenverkäufern normalerweise die Möglichkeit, ihre Verpflichtungen zu rollen, indem sie ihre bestehenden Optionenkontrakte vor dem Verfall zurückkaufen und neue Kontrakte mit späteren Terminen verkaufen. In vielen Fällen können sie sogar mehr Geld für die rechtzeitige Verlängerung der Verpflichtungen erhalten.

Das ist jedoch nicht immer der Fall, und es gibt auch Gelegenheiten, bei denen du deine Option rollen kannst, es aber nicht unbedingt willst.

Angenommen, du besitzt 100 Aktien eines Unternehmens, die zu 50 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, und du verkaufst eine 55 US-Dollar Call-Option gegen diese Aktien. Wenn die Aktie später auf 20 US-Dollar pro Aktie fällt, würdest du dann wirklich eine weitere Call-Option verkaufen wollen? In dieser Situation würde eine neue 55 US-Dollar-Call-Option wahrscheinlich nicht genug einbringen, um einen Verkauf wert zu sein, und wenn du wirklich bereit warst, bei 25 US-Dollar zu verkaufen (oder einem anderen Preispunkt, der bei einem 20 US-Dollar-Aktienkurs Sinn macht), warum hast du dann nicht die 50 US-Dollar akzeptiert, die der Markt bot, als du den ersten Call verkauft hast?

Wenn sich die Aktie in die entgegengesetzte Richtung bewegt - sagen wir, sie steigt auf 100 US-Dollar, während du immer noch den 55 US-Dollar-Call gegen sie geschrieben hast - hast du immer noch die Verpflichtung, die Aktien für 55 US-Dollar zu verkaufen. Du würdest nicht nur den zusätzlichen Gewinn verlieren, sondern dich wahrscheinlich auch in einer Situation wiederfinden, in der es schwierig wäre, deine Position zu einem vernünftigen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu rollen.

Warum also Optionen verkaufen?

Trotz dieser Risiken lassen sich einige Investoren von der Verlockung des fallenden Zeitwerts dazu verleiten, Optionen zu verkaufen. Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel einer Gewinn/Verlust-Grafik, basierend auf dem SPDR S&P 500 ETF Trust, unter Verwendung von Optionen, die am 28. Mai verfallen, also etwa 30 Tage nach diesem Artikel. Der SPDR S&P 500 ETF Trust ist ein börsengehandelter Fonds, der versucht, den S&P 500 Index nachzubilden, der oft als Proxy für den gesamten US-Aktienmarkt verwendet wird.

Die Grafik unten zeigt, wie viel Geld ein Investor durch den Verkauf einer Optionenposition, die als Strangle bekannt ist, verdienen (oder verlieren) könnte - durch den Verkauf einer Call-Option und einer Put-Option auf den SPDR S&P 500 ETF Trust. Beachte, dass dieses Beispiel die Kommissionen ignoriert, um die Mathematik einfacher zu halten, aber in der Realität werden die meisten Investoren mit irgendeiner Art von Kommissionen oder Gebühren konfrontiert.

CHART VOM AUTOR

Am 28. April schloss dieser ETF bei 417,40 US-Dollar. An diesem Tag konnte eine Put-Option, die am 28. Mai 2021 zu einem Ausübungspreis von 417 US-Dollar ausläuft, für etwa 6,42 US-Dollar pro Aktie verkauft werden, während eine Call-Option, die am selben Tag bei 418 US-Dollar ausläuft, für etwa 6,40 US-Dollar pro Aktie verkauft werden konnte.

Da Standard-Optionenkontrakte 100 Aktien beinhalten, würde der Verkauf eines Calls und eines Puts 1.282 US-Dollar auf das Konto des Anlegers bringen, im Gegenzug für die Verpflichtungen, den Call und den Put zu shorten. Unter der Annahme, dass es keine frühzeitige Ausübung durch die Käufer dieser Optionen gibt, wenn der ETF am Verfallstag zwischen 417 US-Dollar und 418 US-Dollar schließt, sich also im Grunde gar nicht bewegt, dann werden weder der Put noch der Call ausgeübt. An diesem Punkt würde der Investor die vollen 1.282 US-Dollar einstecken.

Beachte jedoch, dass der Gewinn des Investors zu schrumpfen beginnt, wenn sich der zugrunde liegende Preis bewegt - in beide Richtungen. Dabei muss er sich nicht zu weit bewegen, damit aus dem Gewinn ein Verlust wird. In diesem Zusammenhang ist es bei ausreichender Volatilität der Aktie sehr leicht möglich, dass der tatsächliche Verlust des Anlegers weitaus größer ist als der gesamte potenzielle Gewinn, den der Anleger erhalten würde, wenn alles perfekt laufen würde.

Es ist eine hochriskante Art zu Investieren

Der Zeitwert ist ein realer Teil der Optionenpreise und er zerfällt wirklich auf fast 0 US-Dollar, wenn eine Option ausläuft. Das macht es sehr verlockend zu versuchen, mit dem Verkauf von Optionen Geld zu verdienen, um die Zeitwertprämien zu kassieren. Dennoch ist dieses Geld mit einer sehr realen Verpflichtung und sehr realen Risiken verbunden.

Diese Risiken und Verpflichtungen sind der Grund, warum die meisten Broker diese Art des Optionenhandels auf sehr erfahrene Investoren beschränken. Das ist auch der Grund, warum die meisten Optionen-Investoren andere Strategien anwenden, als einfach nur Optionen zu verkaufen, in der Hoffnung, vom Verfall des Zeitwertes zu profitieren. Geld verdienen durch kluge Strategien beim Investieren in Optionen ist sicherlich möglich, aber sich ausschließlich auf den Verkauf von Optionen zu konzentrieren, um die Zeitwertprämien zu kassieren, birgt mehr Risiko als die Belohnung wahrscheinlich rechtfertigt.

Bevor du also direkt ins kalte Wasser springst, nimm dir etwas Zeit, um die Grundlagen von Optionen zu lernen und deinen Weg zu einer intelligenteren, solideren Strategie aufzubauen. Wenn du dir ein wenig Zeit nimmst, um die Grundlagen zu erlernen, kannst du zu einem erfolgreicheren Optioneninvestor werden.

