Kioxia übernimmt Chubu Toshiba Engineering

Chubu Toshiba Engineering wird im Jahr 2022 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kioxia

Sichern Sie sich hochqualifizierte Ingenieure und erzielen Sie Kosteneffizienz

Die Kioxia Holdings Corporation hat mit der Toshiba Digital Solutions Corporation (einer Tochtergesellschaft der Toshiba Corporation TSE:6502) eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb aller ausstehenden Aktien ihrer Tochtergesellschaft, der Chubu Toshiba Engineering (CTE) Corporation, abgeschlossen, um die technologischen Entwicklungskapazitäten der Kioxia Group weiter auszubauen. Die Aktienübernahme wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 nach Abschluss der erforderlichen Verfahren abgeschlossen sein, und CTE wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kioxia Corporation werden.

CTE ist auf Hardware- und Softwaredesign, Prototyping und Evaluierung von Halbleitern spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung in der Halbleiterfertigungstechnologie, die von der Entwicklung bis zur Massenproduktion alle Bereiche abdeckt, und hat sich über viele Jahre hinweg anspruchsvolle technische Fähigkeiten aufgebaut. Das Unternehmen hat außerdem bereits in der Vergangenheit technische Dienstleistungen für die Kioxia Corporation erbracht. Durch die Integration von CTE werden sehr erfahrene Ingenieure im Bereich der Halbleiterentwicklung in das Unternehmen geholt und gleichzeitig Kosteneinsparungen erzielt, die den Unternehmenswert steigern werden. Die Übernahme wird die technologischen Entwicklungskapazitäten von Kioxia erweitern und Synergieeffekte in den Bereichen Design, Betrieb und Produktion der Fertigungsanlagen schaffen.

Kioxia kultiviert mit seinen erstklassigen Lösungen ein neues Zeitalter der Speichertechnik und verfolgt das Ziel, „die Welt mit Speicherlösungen zu verbessern“ („uplifting the world with memory“). Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Entwicklung von Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seines Speicher- und SSD-Geschäfts ein.

Über die Chubu Toshiba Engineering Corporation

Hauptsitz: Nagoya City, Präfektur Aichi, Japan

Repräsentant: Kunio Yamada, Präsident

Gegründet: 1. Februar 1992

Anteilseigner: Toshiba Digital Solutions Corporation (100%)

Überblick über die Geschäftstätigkeit:

Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Halbleitern

Entwicklung und Betrieb von Halbleiter-CIM-Systemen

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH™, gestaltet die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

