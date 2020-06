Kirkland Lake Gold gibt Dividende bekannt

Der kanadische Goldproduzent Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, NYSE: KL), wird seinen Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 13. Juli 2020 (Record day: 30. Juni 2020). Es ist die insgesamt 13. Dividende seit der Aufnahme einer Dividendenzahlung im März 2017. Im März 2020 gab der Konzern eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 0,06 US-Dollar auf den aktuellen Betrag bekannt.

Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,50 US-Dollar ausbezahlt. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 1,34 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 37,23 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020).

Kirkland Lake Gold ist ein Goldproduzent mit Minen in Kanada und Australien. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) lag der Umsatz bei 554,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 304,91 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 202,88 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 110,15 Mio. US-Dollar), wie am 6. Mai 2020 berichtet wurde. Es wurden 330.864 Unzen Gold (Vorjahr: 231.879 Unzen) produziert. Am 1. April 2020 zog der Konzern seinen Ausblick für 2020 zurück.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 mit 15,52 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10,28 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020).

Redaktion MyDividends.de