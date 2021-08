KOENIG & BAUER - Reicht die Bullenpower noch aus?

KOENIG & BAUER AG - WKN: 719350 - ISIN: DE0007193500 - Kurs: 29,300 € (XETRA)

Kurz nach der Analyse der Aktie von Koenig & Bauer Ende Juli schoss der Titel nach oben, wurde nach positivem Beginn am Tag der Zahlenbekanntgabe aber brachial verkauft. Inzwischen hat sich der Wert wieder eingependelt. Übernehmen nun wieder die Bullen?

Die gemeldeten Zahlen fielen ordentlich aus. Der Umsatz sank zwar leicht von 515,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020 auf 493,2 Mio. EUR. Unterm Strich blieb aber nach einem deutlichen Minus von 24,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ein kleines Plus von 1,1 Mio. EUR stehen. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,05 EUR. Das Management erhöhte die Jahresprognose leicht und erwartet nun Erlöse zwischen 1,100 und 1,135 Mrd. EUR nach zuvor 1,07 Mrd. EUR. Die EBIT-Marge soll 2 % betragen. Auch unterstrichen die Verantwortlichen die Mittelfristprognose, wonach der Umsatz bis 2024 ein Niveau von 1,3 Mrd. EUR erreichen und die EBIT-Marge auf mindestens 7 % verbessert werden soll.

Aus charttechnischer Sicht hat der starke Abverkauf das Bild belastet, allerdings haben die Käufer sich in quasi letzter Sekunde am 61,8 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsstrecke von 25,75 auf 32,50 EUR noch einmal zurückgemeldet. Absicherungen können nun unter das Tief bei 28,15 EUR nachgezogen oder neu platziert werden. Auf der Oberseite ist der Zielkorridor zwischen 33,34 und 33,96 EUR noch offen. Unterbietet der SDAX-Titel dagegen das bisherige Monatstief, wäre das Momentum endgültig dahin und es drohen Abgaben in Richtung 26 EUR.

Fazit: Noch halten beim SDAX-Titel Koenig & Bauer ein wichtiges Fibonacci-Retracement und der EMA50. Weitere Schwäche ist nicht mehr erlaubt, daher bieten sich Stoppabsicherungen unter dem bisherigen Monatstief an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,03 1,12 1,27 Ergebnis je Aktie in EUR -6,28 1,27 2,57 KGV - 24 12 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,25 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,83 % *e = erwartet

Koenig&Bauer-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)