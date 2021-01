Kraken fördert Zugang zu Kryptowährungen mit Start der neuen Kraken Mobile App in ganz Europa

Führende Kryptobörse in Europa unternimmt entscheidenden Schritt für die allgemeine Einführung von Kryptowährungen

Kraken hat heute die Veröffentlichung der neuen mobilen Kraken-App bekanntgegeben, mit der die rasch zunehmende Nachfrage von Kunden bedient werden soll, die nach einer benutzerfreundlichen, äußerst sicheren Art und Weise der Investition in Kryptowährungen suchen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114006056/de/

Kraken launches easy-to-use app, offering a highly secure way to invest in cryptocurrencies (Photo: Kraken Exchange)

Dank der neuen Kraken-App kann Kraken, die nach Handelsvolumen in Euro größte Börse für Kryptowährungen in Europa, jetzt ein Gesamtangebot für Anleger auf jeder Stufe anbieten: von Einsteiger bis Fortgeschritten. Zusammen mit den Apps Pro und Futures, die professionellen Kunden fortgeschrittene Trading-Funktionen bieten, liefert die neue Kraken-App ein kundenzentriertes Krypto-Erlebnis mit einer zuerst auf Sicherheit fokussierten Methodik.

Die neue Kraken App ist jetzt weltweit verfügbar, u. a. in 42 europäischen Regionen. Dank ihrem intuitiven Interface und dem reibungslosen Nutzererlebnis erlaubt es die App jedem, mehr als 50 führende digitale Assets innerhalb von Minuten auf sichere Weise zu kaufen und zu verkaufen. Die App kommt mit Support für Kredit- und Debitkarten zur Minimierung der Einlagezeiten. Sie nutzt Echtzeit-Preisdaten und Premium-Tools, damit die Kunden Märkte leicht prüfen und Investitionen unterwegs prüfen können.

Jeremy Welch, Vice President of Product, sagte dazu: „Im vergangenen Jahr gab es eine enorme Nachfrage nach Krypto-Assets und eine Beschleunigung der Digitalisierung des Finanzwesens. Als Marktführer der Region hat sich Kraken vom erhöhten Interesse in Europa sehr ermutigen lassen, wo einige der innovativsten Projekte im Bereich Kryptowährungen laufen.“

„Kraken verfolgt den Auftrag, die Übernahme von Kryptowährungen weltweit zu fördern“, sagte Welch weiter. „Da Europa von allen Orten der Welt eine der stärksten Durchdringungen mit Smartphones und einen der höchsten Grade der digitalen Kompetenz hat, bedeutet die Kraken App einen wichtigen Schritt bei dem Unterfangen, das weltverändernde Potential von Kryptowährungen für alle und jeden zugänglich zu machen. Für uns zeigt sich darin unser Engagement dafür, dass Kryptowährungen zugänglicher werden.“

Kraken ist eine der ältesten und bewährtesten Anlaufstellen für den Handel mit Kryptowährungen. Mit beispielloser Sicherheit und einer wachsenden Liste unterstützter Assets und innovativer Produktangebote bietet Kraken einige der besten Dienste im Zusammenhang mit Kryptowährungen unter einem einzigen Dach an. Seit ihrer Markteinführung im Oktober konnte die Kraken Pro App professionellen Händlern eine ganze Reihe erweiterter Tools für den Handel mit Kryptowährungen an die Hand geben, auf die leicht von mobilen Geräten aus zugegriffen werden kann.

Dank der neuen Kraken App kann jeder, der in die Welt der Kryptowährungen einsteigen will, leicht ein Account erstellen und verifizieren sowie innerhalb von Minuten beginnen, Einkäufe in Kryptowährungen vom Smartphone aus zu tätigen.

Sie können die neue Kraken-App für Android auf Google Play oder auf iOS im Apple App Store herunterladen. Weitere Informationen finden Sie hier auf unserer FAQ-Seite.

Über Kraken

Kraken hat seinen Sitz in San Francisco und ist die nach Volumen und Liquidität größte globale Börse der Welt für digitale Assets. Die Kunden von Kraken handeln mit mehr als 50 digitalen Assets und 7 verschiedenen Fiat-Währungen: EUR, USD, CAD, GBP, JPY, CHF und AUD. Kraken wurde 2011 gegründet und ist die erste Börse für digitale Assets, deren Marktdaten im Bloomberg Terminal angezeigt werden, sowie eine der ersten, die Spothandel mit Marge, regulierten Derivativen und Indexdiensten anbieten. Kraken hat das Vertrauen von mehr als 5 Millionen Händlern, Institutionen und Behörden auf der ganzen Welt.

Kraken wird von Investoren wie u. a. Hummingbird Ventures, Blockchain Capital und Digital Currency Group unterstützt. Weitere Informationen über Kraken finden Sie unter www.kraken.com.

Die mobile App für den Einzelhandel ist jetzt weltweit verfügbar, darunter in 42 europäischen Regionen: Andorra, Österreich, Belgien, Saint-Barthélemy, Schweiz, Zypern, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Französisch-Guayana, Guernsey, Gibraltar, Grönland, Guadeloupe, Griechenland, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, Martinique, Malta, Niederlande, Norwegen, Saint Pierre und Miquelon, Portugal, Réunion, Schweden, Slowenien, Slowakei, San Marino, Heiliger Stuhl (Vatikan), Mayotte.

Die App ist derzeit nicht für die Einwohner folgender Länder verfügbar: USA, Japan, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114006056/de/

Alex Rapoport, press@kraken.com