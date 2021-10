Krypto-Sektor: Bitcoin festigt sich über 60.000 Dollar – Mastercard öffnet die Tore zum Krypto-Universum

Nachdem die Kryptowährung Bitcoin wieder deutlich von ihrem in der Vorwoche erreichten neuen Allzeithoch zurückgekommen und von 67.000 Dollar zeitweise zurück bis unter die runde 60.000 Dollar Marke gefallen war, steht der Kurs im heutigen Handel mit einem 24h Plus von knapp 4 Prozent wieder über der Marke von 63.000 Dollar und ist damit in einen Kanal eingestiegen, der sich aus dem letzten Allzeithoch bei knapp 65.000 und der runden Marke von 60.000 Dollar ergibt. Für einen nachhaltigen Ausbruch aus dieser Preiszone muss eine Bestätigung oberhalb der 65.000 Marke erreicht werden.

tradingview

Mastercard öffnet die Tore zum Krypto-Universum

Während in der letzten Woche bereits eine Menge Begeisterung durch den Handelsstart von gleich mehreren Bitcoin-ETFs ausgebrochen war, geht die Adaption in Corporate-America weiter voran, denn wie der Nachrichtendienst CNBC berichtet, arbeitet der Kreditkartenanbieter Mastercard nun an einer umfassenden Integration von Kryptowährungen in die eigenen Angebote.

Laut Berichten von CNBC bereitet der Zahlungsdienstleister sich darauf vor, eine Integration in die Produkte von sämtlichen Banken und Händlern, die Kunde bei Mastercard sind, möglich zu machen. Dazu sollen Bitcoin Wallets, sowie Kredit- und Debitkarten für die Ausgabe von Kryptowährungen gehören und des weiteren die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte wie beispielsweise Treuepunkte oder Flugmeilen innerhalb der Mastercard-Netzwerke in Kryptowährungen umtauschen zu können.

Um eine Integration von Kryptowährungen zu realisieren, arbeitet Mastercard mit der Bakkt-Plattform zusammen, einem US-Finanzdienstleistungsunternehmen, dass sich auf Kryptowährungen, sowie das Angebot von digitalen Treuepunkten und Prämien spezialisiert hat und im Hintergrund die Verwahrungsdienste für das neue Mastercard-Angebot stellen soll.

Mit einer möglichen Integration von Kryptowährungen in das Mastercard-Ökosystem würde sich die Akzeptanz von Bitcoin und Co. auf einen Schlag um ein Vielfaches erhöhen, da Mastercard neben Visa eines der größten Zahlungsnetzwerke der ganzen Welt betreibt und nach eigenen Aussagen 2,8 Milliarden Kreditkarten an Kunden weltweit ausgegeben hat.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Primakov / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)