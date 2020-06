Leichte Erholung nach der Panikattacke

Auf die Panikattacke am Feiertag folgt nun eine leichte Erholung. Die Impulse sind derzeit aber eher rar, die Anleger schauen also umso mehr Richtung Wall Street: Dort ist der Dow stark in den Handel gestartet. Der Luftfahrtsektor überrascht wieder.

