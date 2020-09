LEONI - Zurück an den Tiefs

LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 5,325 € (XETRA)

Als langfristiger Underperformer gehört die Leoni-Aktie schon seit geraumer Zeit zu den Sorgenkindern am deutschen Aktienmarkt. Der Erholung nach dem Crash im März verpufft jetzt wieder vollständig. Wie in der letzten Analyse des Kollegen Johannes Büttner prognostiziert erreicht der Wert jetzt den Unterstützungsbereich der Allzeittiefs bei 5,195 - 5,37 EUR. Die charttechnische Situation ist weiterhin als prekär zu bezeichnen.

Nur für hartgesottene Trader geeignet

Hier am Unterstützungsbereich der Allzeittiefs bei 5,195 - 5,37 EUR könnte es kurzfristig zu Stabilisierungstendenzen und kleineren Erholungen bis 6 oder 6,40 EUR kommen. Darauf zu Wetten bleibt jedoch spekulativen Tradern vorbehalten. Wer hier wirklich investieren möchte, sollte zumindest eine Bodenbildung und eine Trendwende an den Tiefs abwarten.

Kaufsignale entstehen erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 6,45 EUR. Erst dann wären steigende Notierungen in Richtung 8,07 - 8,39 EUR wahrscheinlicher.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt testen!

So lange keine Stabilisierung an den Tiefs stattfindet, wäre die Aktie jedoch auch akut anfällig für einen weiteren Kursrutsch. Ein nachhaltiger Rückfall unter 5,19 EUR würde weitere Verkaufssignale auslösen, dann droht eine Abwertung in Richtung 4 EUR.

Auch interessant:

WALMART - TikTok als Taktgeber

Leoni Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)