Lufthansa: Aktie klettert dank Impfstoff-Hoffnung auf Hoch seit Juni

Weiterhin beflügelt von der Impfstoff-Hoffnung in der Corona-Krise haben die Aktien der Lufthansa ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Am vorletzten Handelstagen des Börsenjahres 2020 ging es für die Papiere der Fluggesellschaft im frühen Xetra-Handel bis auf 10,975 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit Juni. Zuletzt notierten die Papiere 5,3 Prozent im Plus bei 10,92 Euro. Am Vortag hatten sich die Papiere über der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durschnittslinie abgesetzt, was Charttechniker als positives Zeichen werteten.

Als ermutigend könnten Anleger am Dienstag auch Aussagen Verwaltungsratspräsidents der Schweizer Tochter Swiss gewertet haben. Reto Francioni legte in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ für 2021 Hoffnung in den Interkontinental-Verkehr. Er sieht die Lufthansa-Tochter Swiss auch bis auf weiteres mit ausreichend Liquidität ausgestattet.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tupungato/shutterstock.com

