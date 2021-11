Lufthansa: Umsatz fast verdoppelt – operativen Gewinn eingeflogen – Verlust soll 2021 halbiert werden – Aktie wieder über 6 Euro

Kurz vor dem Handessstart erobert die Lufthansa-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate eine wichtige Charthürde zurück. Mit einem Plus von fast 3 Prozent springt die Aktie wieder über die Marke von 6 Euro. Die Kranich-Airline hat im Sommerferien-Quartal operative wieder grüne Zahlen geschrieben.

Ein starkes Frachtgeschäft und die Erholung der Ticketnachfrage haben der Lufthansa im Sommer im Tagesgeschäft knapp in die Gewinnzone verholfen. Im Gesamtjahr will Vorstandschef Carsten Spohr den operativen Verlust (bereinigtes Ebit) im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 jetzt mindestens halbieren, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Corona-Jahr 2020 hatte der Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise der Lufthansa einen operativen Verlust von fast 5,5 Milliarden Euro eingebrockt.

Im dritten Quartal konnte die Lufthansa ihren Umsatz im Vergleich zum Corona-Sommer 2020 auf 5,2 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Trotz Belastungen im Zuge des laufenden Stellenabbaus erreichte der Konzern einen operativen Gewinn von 17 Millionen Euro. Hier hatte ein Jahr zuvor noch ein Verlust von fast 1,3 Milliarden Euro gestanden. Analysten hatten im Schnitt auch diesmal mit einem kleinen Minus gerechnet. Unter dem Strich konnte die Lufthansa ihren Verlust von fast zwei Milliarden im Vorjahreszeitraum auf nun 72 Millionen Euro eindämmen.

Langfrist orientierte Anleger können weiterhin bei der Aktie zugreifen. Wer mindestens 2 Jahre Geduld mitbringt, der dürfte sich freuen noch auf dem Niveau von 6 Euro eingestiegen zu sein.

Von Markus Weingran – mit Material von dpa-AFX

Foto: Dmitry Birin / Shutterstock.com