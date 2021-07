LYCRA® FitSense™-Technologie bietet bahnbrechende Vorteile durch BH-Schaumstoffersatz ohne Abstriche bei der Diskretion

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Textillösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute die Einführung der LYCRA® FitSense™-Technologie bekannt – einer bahnbrechenden Innovation, die ganz ohne BH-Schaum auskommt. Diese Patent-angemeldete BH-Körbchen-Anwendung kann für Unterwäsche, wie traditionelle Bügel-BHs, bügellose BHs ungefütterte BHs (einschließlich Bralettes und Sport-BHs) und darüber hinaus für Sportbekleidung und Bademode verwendet werden.

Die LYCRA® FitSense™-Technologie ist eine lösungsmittelfreie Dispersion auf Wasserbasis, die aus denselben Molekülen wie LYCRA®-Fasern besteht. Die Dispersion wird mit Siebdruckverfahren direkt auf das BH-Gewebe aufgetragen. Dadurch wird das Grundgerüst in bestimmten Bereichen verstärkt. Diese Verstärkung in den BH-Körbchen reduziert äußerst effektiv die Brustwarzenwölbung und ermöglicht eine symmetrische Unterstützung, Modellierung und Anhebung der Brustlinie. Dadurch wird die Verwendung eingenähter Einsätze und einlegbarer Polster minimiert oder gänzlich überflüssig.

Unterstützende Bereiche können an der Unterseite und an den Seiten des BH-Körbchens zur Modellierung sowie als Flügel für bestmöglichen Komfort und maximale Glättung angebracht werden. Die LYCRA® FitSense™-Technologie kann ebenfalls zwischen den Gewebelagen in den BH-Körbchen verwendet werden, um die Brustwarzenwölbung zu vermeiden und gleichzeitig die Ästhetik des Originalgewebes zu erhalten.

„Mithilfe der LYCRA® FitSense™-Technologie wirkt der Siebdruck wie ein BH-Polster und versetzt Marken in die Lage, einen besseren BH für alle Größen, Stile und Silhouetten zu kreieren — eine wahrhaft bahnbrechende Entwicklung”, so Melissa Stewart, Global Technology Director-R&D Materials Innovations. „Durch diese Innovation erhalten Frauen zusätzliche BH-Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Funktionalität, Stil und Komfort.“

BHs können steif, voluminös oder verführerisch sein und verschiedene Komponenten und Strukturen enthalten, die ein wenig komfortables, einschränkendes Trageerlebnis schaffen. Die LYCRA® FitSense™-Technologie unterstützt das Design funktioneller BHs, die leichter, dünner und luftdurchlässiger sind, ohne dabei auf Diskretion, Alltagskomfort, Haltbarkeit, Unterstützung oder Modellierung verzichten zu müssen. Und im Gegensatz zu Polyurethanschaum, der sich verfärben und in der Waschmaschine verloren gehen kann — wurde die LYCRA® FitSense™-Technologie in das Gewebe integriert und ist äußerst beständig bei Maschinenwäschen und normaler Abnutzung. Darüber hinaus bietet die Technologie bei Badebekleidungsanwendungen Chlorbeständigket und Vorteile durch rasche Trocknung im Vergleich zu Schaum und zweifachen Gewebelagen.

Die LYCRA® FitSense™-Technologie bietet Unterwäscheherstellern die notwendige Flexibilität, um die Integration filigraner Muster und ästhetischer Details zu ermöglichen, die ihre Markenidentitäten unterstreichen. „Designs und Farben können leicht individuell angepasst werden, um trendige Modeakzente zu setzen — von femininen, lebensechten Designs bis hin zu sportlichen, geometrischen Formen, die allen persönlichen Vorlieben entsprechen können“, so Melissa Stewart. „Mit der LYCRA® FitSense™-Technologie sind der Vorstellungskraft des Designers keine Grenzen gesetzt.“

Die LYCRA® FitSense™-Technologie, die das ECO PASSPORT-Zertifikat gemäß OEKO-TEX®-Nachhaltigkeitszertifizierung erhielt, wird mithilfe des Standardsiebdruckverfahrens eingesetzt. Dabei wird die Notwendigkeit von Spezialausrüstung oder umfangreichen Erweiterungen der Lieferantenbasis vermieden. The LYCRA Company bietet technische Beratung, um den Zugang zu dieser Innovation für Marken, Händler und Kleidungshersteller zu erleichtern.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware (USA) ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise und unvergleichlichen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. Die Geschichte von The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA® Faser erfunden wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen in Bezug auf mehr Tragekomfort und dauerhafte Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA® FitSense™ ist eine Marke von The LYCRA Company.

