Macron sichert Afrika auf Gipfel umfassende europäische Hilfe zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Abschluss des EU-Afrika-Gipfels hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dem afrikanischen Kontinent umfassende Unterstützung zugesichert. Dabei gehe es um Investitionen in die Gesundheits- und Impfstoffversorgung, Infrastrukturprojekte, die Energieversorgung sowie die Ausbildung junger Menschen, sagte Macron am Freitag in Brüssel zum Abschluss des zweitägigen Gipfels der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen Union (AU). Partnerschaften müssten die afrikanischen Staaten in die Lage versetzen, die großen Zukunftsthemen eigenständig anzugehen, sagte Macron unter Verweis auf während des Gipfels getroffene Vereinbarungen.

Macron betonte die Bereitschaft der EU, Afrika weiterhin im Anti-Terror-Kampf beizustehen. Europa habe den Willen erklärt, die Ausbildung und Ausrüstung zu finanzieren, um Afrika zu helfen, eigene Kräfte zu mobilisieren. Am Vortag hatte Macron den Abzug französischer Kampftruppen aus dem westafrikanischen Mali angekündigt. Dieser Abzug werde nun in guter Ordnung organisiert, sagte Macron mit Blick auf die Forderung Malis nach einem unverzüglichen Abzug. Frankreich hat im Moment die EU-Ratspräsidentschaft inne./evs/DP/eas