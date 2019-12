Mais: Relative Stärke

Nachdem der Maispreis im Sommer seine diesjährigen Höchststände markiert hatte, fiel der Preis im Herbst auf frische Jahrestiefstände zurück. Seitdem aber erholt sich der Preis wieder, nach charttechnischen Regeln fehlt aber noch ein frisches Verlaufshoch. Dieses könnte für die nächsten Tage auf dem Plan der Käufer stehen und dem Agrarrohstoff noch deutlichen Auftrieb verleihen.

Insgesamt herrscht seit 2016 beim Mais Future ein intakter Abwärtstrend, dieser reichte von 535 US-Cent auf ein Verlaufstief von gerade einmal 340 US-Cent bis Mitte dieses Jahres abwärts. Der Ausreißer aus Sommer 2019 an die zentrale Hürde von 465 US-Cent war nur von kurzer Dauer, wenig später wurden wieder frische Jahrestiefs im Bereich von 340 US-Cent aufgestellt.

Seitdem aber erholt sich der Agrarrohstoff wieder sichtlich und konnte in einem ersten Schritt knapp über die alte Trendlinie (rot eingezeichnet) an rund 400 US-Cent zulegen. Aktuell steht Mais erneut an dieser Trendlinie und konsolidiert die letzten Tage grob seitwärts aus. Dabei gestaltet sich die Konsolidierung in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks, das für gewöhnlich in Trendrichtung aufgelöst wird.

Ein Kurssprung über 390 US-Cent dürfte demnach weiteres Kaufinteresse wecken und Kursgewinne in den Bereich der Oktoberhochs von 402,50 US-Cent freisetzen. Darüber wäre ein Folgeanstieg bis an die Marke von sogar 410 US-Cent vorstellbar und würde die Aufwärtsbewegung seit September dieses Jahres in eine harmonischen dreiwellige Kursbewegung überführen.

Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 383,37 US-Cent dürfte allerdings vermehrt Verkäufer wieder auf den Plan rufen und Abgaben auf rund 375 US-Cent sowie die dortige Unterstützung hervorrufen. Spätestens an den letzten markanten Tiefständen aus November 2019 um 365 US-Cent sollte der Maispreis wieder zur Oberseite abdrehen, damit es nicht zu einem Test der Septembertiefs bei 340 US-Cent kommt. Dies würde nämlich mit relativer Schwäche einhergehen und könnte im weiteren Verlauf sogar frische Tiefs hervorrufen.

Mais Future (Tageschart in US-Cent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 390,00 // 397,25 // 402,50 // 410,00 // 417,00 // 430,50 Unterstützungen: 383,37 // 378,59 // 375,00 // 371,00 // 362,25 // 357,75

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.