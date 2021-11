Markenerweiterungen dominieren FMCG-Innovation in Deutschland, so der jährliche Breakthrough Innovations-Bericht von NielsenIQ BASES

NielsenIQ BASES freut sich, die Veröffentlichung seines Breakthrough Innovation Report 2021 bekannt geben zu können. Der jährlich erscheinende Bericht verleiht Preise für die erfolgreichsten Einführungen von Verbrauchsgütern.

Der NielsenIQ BASES Breakthrough Innovations Report, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, präsentiert die herausragendsten Innovationen in der Welt der schnelllebigen Konsumgüter (FMCG) mit der größten Wirkung im Markt in den letzten zwei Jahren. Deutschland sticht als einer der innovativsten Märkte in Europa hervor – fast jeder 4. Preisträger in diesem Jahr stammt aus Deutschland.

Von den im Laufe der letzten zehn Jahre im Bericht aufgeführten 98 europäischen Preisträgern sind heute noch über 90 Prozent auf dem Markt. Wenn man diese Zahl mit der üblicherweise angeführten Statistik vergleicht, nach der 90 Prozent der neu eingeführten Produkte nicht länger als zwei Jahre überleben, wird deutlich, dass NielsenIQ BASES das richtige Gespür für die Erfolgsformel für neue Produkteinführungen hat.

Celine Grena, Leiterin von BASES Europe, kommentiert: „Wenn man sich den ersten Bericht, der vor 10 Jahren herausgegeben wurde, anschaut, ist bemerkenswert, dass Trends wie beispielsweise „lokal einkaufen“, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit die Themen waren, die es zu beachten galt. Diese Trends gibt es zwar immer noch, aber aus einer Reihe von ihnen kristallisiert sich allmählich „achtsames Leben“ als herausragendes Thema heraus. Mehr als die Hälfte der diesjährigen Preisträger machen zumindest eine auf achtsames Leben bezogene Angabe, während dies im Jahr 2019 nur bei einem Viertel der Fall war.”

Der Bericht stellt auch einige unglaublich gut durchgeführte Produkteinführungen im Produktbereich Instandhaltung von Haus/Wohnung unter den Preisträgern heraus, wie etwa Finish Quantum Ultimate. Bei diesem Produkt wurden die Werbebotschaften weiterentwickelt und die Vorteile für die Umwelt in die Kommunikation aufgenommen, ganz in Einklang mit aktuellen Trends.

Grena weiter: „Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem diesjährigen Bericht ist, dass die Verbraucher heute bewusster und besser informiert sind als je zuvor. Dementsprechend erwarten sie viel mehr von ihren Produkten – ob nun gesundheitsfördernde Eigenschaften, Nachhaltigkeit, Lokalität oder Komfort – und Verbraucher sind bereit, dafür einen Aufpreis zu zahlen. „Wenn wir uns die Preisträger in diesem Jahr ansehen, dann haben sie ihren Erfolg durch die Synchronisierung ihrer Innovationsstrategie mit ihrer Marktaktivierung erzielt. Die erfolgreichsten Aktivierungsstrategien nutzen mehrere Berührungspunkte mit dem Handel und den Medien, um die gesamte Bandbreite der potenziellen Verbraucher zu erreichen.”

Die deutschen Preisträger (in alphabetischer Reihenfolge)

Finish Quantum Ultimate (Deutschland und GB)

Hanuta Riegel

Magnum Vegan (Deutschland und GB)

Persil 4-in-1 Discs

Scholl Fußmaske für trockene Haut

Über NielsenIQ BASES Breakthrough Innovation

Bei der diesjährigen Erstellung des Breakthrough Innovation-Berichts wurden über 50.000 Produkteinführungen geprüft. Die in der Liste für 2021 aufgeführten Marken sind Vertreter einer breiten Palette von Produkten und Ansätzen, die eine tragfähige Verbraucherbeziehung aufgebaut haben – eine beeindruckende Leistung auf einem zunehmend überfüllten Markt. Neben den Anforderungen von BASES an Produkte, die starke, unverkennbare Qualitäten wie beispielsweise Massenpotenzial, Langlebigkeit, Marken-Inkrementalität, Unterscheidbarkeit in der Kategorie oder Anziehungskraft auf eine bestimmte Verbraucherzielgruppe widerspiegeln, bringt die diesjährige Liste eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Erfolgskriterien, die alle sechs Aktivierungsprofile von NielsenIQ BASES enthält.

Über NielsenIQ

NielsenIQ ist weltweit führend bei der vollständigen und unvoreingenommenen Abbildung des Verbraucherverhaltens. Mit seiner bahnbrechenden Konsumentendatenplattform und umfangreichen Analysefunktionen hilft NielsenIQ führenden Unternehmen der Konsumgüterbranche und Einzelhändlern auf der ganzen Welt dabei, sichere und mutige Entscheidungen zu treffen.

Durch die Nutzung umfassender Datensätze und die einheitliche Messung aller Transaktionen liefert NielsenIQ seinen Kunden zukunftsgerichtete Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten, um die Performance über alle Handelsplattformen hinweg optimieren zu können. Unsere offene Philosophie der Datenintegration ist die Grundlage für die weltweit einflussreichsten Verbraucherdatensätze. NielsenIQ liefert die ganze Wahrheit.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in fast 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NielsenIQ.com.

