Markt-Update: Airbus drehen trotz starker Zahlen ins Minus, Nestle nach enttäuschendem Ausblick schwächer, Kering im Höhenflug

Eher lustlos hat sich der Dax am Donnerstag im frühen Handel präsentiert. Über 15.500 Punkte kommt der deutsche Leitindex zurzeit kaum hinaus, etwas unter 15.000 Punkten findet er Unterstützung. Zuletzt pendelte er kaum verändert mit 15.364 Punkten um seinen Vortagesschluss. Ein Trend sei gerade nicht zu erkennen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Das jüngste Protokoll zur letzten US-Notenbanksitzung sorgte am Markt diesmal nicht für Ungemach. Die US-Notenbank Fed steht vor einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie. Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung im Russland/Ukraine-Konflikt belastet aber weiter.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,09 Prozent auf 33.562 Punkte zu. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 trat quasi auf der Stelle.

Werbung Knock-Outs zur Nestlé Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Airbus trotz starker Zahlen im Minus

Die Jahreszahlen von Airbus haben am Donnerstag die Papiere des Flugzeugbauers bewegt. Auf Tradegate gewannen sie im vorbörslichen Handel 1,7 Prozent zum Xetra-Schluss auf 119,80 Euro. Jedoch ist die Aktie nach der Startglocke ins Minus gerutscht. Zuletzt gab der Kurs rund ein Prozent auf 116,64 Euro nach. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit gegen den Trend rund fünf Prozent zugelegt und lag wieder deutlich über dem Tief in der Corona-Krise von weniger als 50 Euro. Das Rekordhoch von 139,40 Euro aus der Zeit kurz vor der Pandemie ist aber immer noch ein Stück entfernt.

Von Goldman Sachs hieß es am Morgen, das Schlussquartal 2021 sei stark ausgefallen. Die UBS betonte das starke Abschneiden des Helikopter-, Rüstungs- und Raumfahrtgeschäfts. Dem Flugzeugbauer gelang im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden wieder eine Dividende erhalten: Geplant ist die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie.

Air France unter Druck – Kapitalmaßnahmen belasten

Aktien von Air France-KLM haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich verloren. Der Jahresbericht ließ den Wert um fünf Prozent fallen. Der Kurs liegt derzeit unter der Hälfte des Niveaus vor dem Corona-Einbruch 2020.

Die Fluggesellschaft hatte nach einem weiteren Milliardenverlust noch keine Prognose für die Geschäftsentwicklung 2022 gewagt. Analyst Alex Irving von Bernstein störte sich allerdings weniger daran, als an den geplanten Kapitalmaßnahmen, die verwässernd wirkten. Der Umsatz und die Kostenentwicklung im vierten Quartal seien dagegen besser als erwartet gewesen.

Nestle geben nach – Ausblick enttäuscht

Aktien von Nestle haben nach der Bilanz für 2021 und dem Ausblick auf 2022 etwas nachgegeben. Der Kurs sank am Donnerstagmorgen um rund ein Prozent. Damit setzte sich die enttäuschende Entwicklung seit Jahresbeginn fort. Seit den Hochs Ende Dezember hat die Aktie rund zehn Prozent eingebüßt.

Die Kursreaktion lag weniger an den Zahlen für das abgelaufene Jahr als an den Erwartungen an die weitere Entwicklung. Für 2022 richten sich die Schweizer auf ein gemäßigteres Wachstumstempo und eine womöglich weiter rückläufige Profitabilität ein. Der Ausblick bewege sich damit unter den Konsensschätzungen, stellte Analyst Martin Deboo von Jefferies fest. Es dürfte Nestle auch künftig nicht einfach fallen, die Erwartungen zu erfüllen.

Kering legen nach Zahlen deutlich zu

Die Aktien von Kering sind am Donnerstag im frühen Handel deutlich gestiegen. Zuletzt gewannen sie 7,4 Prozent auf 670,30 Euro. Damit erholte sich der Wert weiter von dem Rückgang seit Jahresbeginn.

Die rege Nachfrage nach Luxusmarken hatte dem französischen Konzern 2021 einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Analyst Luca Solca von Bernstein hob die starke Entwicklung von Gucci im vierten Quartal hervor. Die Marke sei deutlich stärker als erwartet gewachsen. Aber auch andere Marken wie Yves Saint Laurent und Alexander McQueen seien gut gelaufen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)