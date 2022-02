Markt-Update: Dax gibt Gewinne ab – Wacker Neuson stark, Banken-Sektor im Aufwind, SAF-Holland liefert erfreuliche Zahlen

Neue Signale einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag zwar zu einem freundlichen Auftakt verholfen, nach der ersten Handelsstunde musste der Leitindex das meiste jedoch schnell wieder abgeben. Von der New Yorker Börse werden an diesem Tag keine Impulse kommen, denn der Taktgeber Wall Street macht feiertagsbedingt eine Pause.

Nach einem anfänglichen Plus um 0,6 Prozent notiert der Dax gut eine Stunde nach Handelsstart wieder ungefähr auf Niveau von Freitag. MDax und Eruostoxx sind leicht ins Minus gerutscht.

Biden-Putin-Gipfel macht Hoffnung

In der vergangenen Woche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine den Dax um zweieinhalb Prozent nach unten gedrückt. Nun könnte etwas Bewegung in den festgefahrenen Konflikt kommen. Ein in dieser Woche geplantes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin sorgt für Hoffnung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus Paris. Kremlsprecher Dmitri Peskow äußete sich laut der Agentur Interfax am Montag zunächst aber nicht zu einem möglichen Gipfel von Putin und Biden.

„Die diplomatischen Hoffnungen sind nach dem französischen Vorstoß etwas größer geworden“, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Idee Macrons sorge auf dem Parkett für etwas Erleichterung. „Gleichzeitig aber verschärft sich die Lage in den umkämpften Gebieten in der Ost-Ukraine, was die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Eskalation noch vor dem Treffen nicht gerade verringert“, gab Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets zu bedenken.

Leitzinserhöhung der EZB noch in diesem Jahr wird wahrscheinlicher

Weiter Thema am Markt bleibt auch die Zinspolitik. So sprechen sich wohl immer mehr Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr aus. Es zeichne sich eine Einigung ab, dass die Anleihekäufe unter dem allgemeinen Kaufprogramm APP im September auslaufen könnten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Dies könnte bedeuten, dass eine erste Zinserhöhung im Dezember erfolgt.

Dazu passten die neuesten Nachrichten über den stärksten Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Im Vergleich zum Vorjahresmonat schossen im Januar die Produzentenpreise um 25,0 Prozent nach oben und übertrafen zugleich die Schätzungen von Analysten.

Banken gewinnen – Commerzbank auf Hoch seit September 2018

Der Aufwärtstrend für die Papiere der Commerzbank hält zum Wochenauftakt an. Analyst Amit Goel von Barclays sieht das Institut als klaren Profiteur im sich aufhellenden Zinsumfeld. Mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent auf rund 9,50 Euro kletterten die Aktien an der MDax -Spitze im frühen Handel in Richtung des Hochs von Ende September 2018.

„Steigende Zinsen übertrumpfen alles andere“, schrieb Goel in seiner aktuellen Studie und gab seine bisher negative Einstufung für die Commerzbank auf, indem er mit „Equal Weight“ votiert. In dem für Banken freundlichen Umfeld gewannen auch die Anteile der Deutschen Bank 2,1 Prozent und hatten im Dax damit die Nase vorn.

Positiver Analystenkommentar treibt Wacker Neuson an

Deutlich positiv haben am Montagfrüh die Aktien von Wacker Neuson auf eine frische Kaufempfehlung von Jefferies reagiert. Mit plus 5,3 Prozent auf 23,08 Euro setzten sie sich an die Spitze im Nebenwerteindex SDax . Analyst Martin Comtesse betonte die operative Stärke des Baumaschinenkonzerns. Unerwartet gute Quartalsergebnisse und der ermutigende Ausblick belegten dies.

Seit ihrem im vergangenen November erreichten Hoch seit Anfang 2018 haben die Papiere etwa ein Viertel eingebüßt. Nach dieser deutlichen Kurskorrektur sieht Comtesse nun eine gute Einstiegschance. Oberhalb der Marke von 23,60 Euro wartet allerdings ein Widerstand, an dem die Titel in den vergangenen Wochen gleich mehrmals scheiterten.

SAF-Holland punktet mit Margenentwicklung

Nach Veröffentlichung vorläufiger Jahreszahlen haben die Papiere des Lkw-Zulieferers SAF-Holland am Montag zugelegt. die Papiere kletterten im frühen Handel um 1 Prozent. Ein Händler sagte, sowohl der Umsatz als auch die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) seien deutlich besser als erwartet. Vor allem die bessere Marge sollte positiv auf den Kurs wirken, auch wenn das Unternehmen gewarnt habe, dass hohe Kosten im Jahr 2022 vor allem das erste Quartal belasten dürften.

Bayer erhält US-Zulassung für Medikament

Die Aktien von Bayer gewinnen heute 1,4 Prozent. Der Pharmakonzern kann sein Medikament Finerenon zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes nun auch in der Europäischen Union verkaufen.

Bayer: Medikament gegen Nierenerkrankungen erhält nach US-Zulassung jetzt auch das Go von der EMA - Blockbuster-Qualität

