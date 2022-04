Markt-Update: Deutsche Börse steuern auf Rekordhoch zu – HSBC optimistisch – Delivery Hero und Hellofresh weiter erholt, MTU weiten Rückschlag aus

Der Dax ist am Dienstag nur kurz über 14.600 Punkte gestiegen. Rasch verließ die Anleger aber der Mut. Zur Mittagszeit ist der deutsche Leitindex mit minus 0,6 Prozent auf 14.432 Punkte wieder deutlicher unter Druck geraten. Der MDax stieg am Dienstag um 0,59 Prozent auf 31 731,21 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab indes um 0,35 Prozent nach.

Delivery Hero und Hellofresh weiter erholt

Mit Delivery Hero und Hellofresh haben sich am Dienstag zwei der schwächsten Dax -Werte im laufenden Jahr weiter erholt. Beide kehrten mit gut 4 Prozent Plus an ihre 50-Tage-Linien zurück. Dies macht Hoffnung auf eine Bodenbildung.

Delivery Hero hatte tags zuvor mit der Aussicht auf ein operativ profitables Geschäft im Jahr 2023 für Erleichterung gesorgt. Anschließend sei der Essenslieferant mit einer Präsentation vor Investoren einen weiteren Schritt in Richtung Neubewertung gegangen, erklärte Goldman-Sachs-Experte Rob Joyce. Man habe ihre Sorgen begriffen und lasse sich mit mehreren Zielen stärker zur Verantwortung ziehen. Delivery Hero liegen im bisherigen Jahresverlauf noch 50 Prozent und Hellofresh mit 31 Prozent im Minus.

MTU weiten Rückschlag aus

Papiere von MTU haben ihren Rückschlag am Dienstag um 5 Prozent ausgeweitet und näherten sich wieder der 200-Tage-Linie. Über die Hälfte der zwischenzeitlichen Erholung vom Jahrestief haben die Aktien des Triebwerkbauers wieder abgeben müssen. Vom Jahresgewinn von zuletzt wieder über 20 Prozent sind noch 9 Prozent übrig.

Aus den Ausblicken von Barclays und der Bank of America (BofA) für die Ende April anstehende Quartalsbilanz lässt sich einige Vorsicht herauslesen. So hält es Milene Kerner von Barclays für möglich, dass MTU die eigenen Ziele von zwei Vorbehalten abhängig machen könnte: Der Produktion des Boeing 787 und den Auswirkungen der Null-Covid-Politik der Chinesen auf die Erholung der Flugaktivitäten. Letztere bleibe entscheidend für die Kursentwicklung, so Kerner.

BofA-Experte Benjamin Heelan erwartet einen schleppenden Jahresstart nach dem starken vierten Quartal. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis liegt er dabei aber sogar noch über Kerners Prognosen. Heelan bewertet MTU mit „Buy“, Kerner mit „Equal weight.“

Deutsche Börse steuern auf Rekordhoch zu – HSBC optimistisch

Papiere der Deutschen Börse sind am Dienstag mit 166,55 Euro auf das höchste Niveau seit dem Rekord im Juli 2020 geklettert. Damals hatten die Aktien der Frankfurter gut 170 Euro gekostet. Analyst Johannes Thormann von HSBC stockte in einem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April sein Kursziel auf 194 Euro auf.

„Ein weiteres Rekordquartal ist wahrscheinlich, aber damit ist es noch nicht vorbei“, erwartet der Experte. Er hob seine Schätzungen bis 2024 an.

Mit seiner positiven Einschätzung ist Thormann nicht alleine. Auch andere Experten trauen den Aktien deutlich mehr als die Rückkehr an das Rekordhoch zu. Im laufenden Jahr sind die Papiere mit 13 Prozent Plus zweitbester Dax -Wert hinter Bayer .

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: SynthEx / Shutterstock.com