Marktstratege Lipkow: Apple, Amazon, Facebook oder Alphabet? Diese zwei Aktien sind die Favoriten

Allerdings ist die Lage seiner Meinung nach nicht so negativ wie sie erscheint. "Momentan könnte ich mir vorstellen, dass wir eher in eine Übertreibungsphase hineingeglitten sind", so Lipkow.

Großes Thema ist auch die Bilanzsaison. SAP hatte die Märkte am Montag enttäuscht, die Aktie war daraufhin über 20 Prozent nach unten gerauscht. Lipkow sieht durchaus positive Aspekte in der SAP-Bilanz. Spannung versprechen die Zahlen der großen Techkonzerne in den USA. Lipkow hat hier zwei Favoriten ausgemacht. Außerdem geht es im folgenden Interview um Delivery Hero, die Deutsche Bank, Beiersdorf, BASF, Covestro, AMD, JinkoSolar und Alibaba. Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007164600, DE000BASF111, US5949181045, US0079031078, US47759T1007, US01609W1027