McDonald’s: Neue Produkte treffen den Geschmack der Anleger – saftige Gewinnsteigerung in Q1

Der Fast-Food-Gigant McDonald’s hat mit neuen Produkten ins Schwarze getroffen und im ersten Quartal eine saftige Gewinnerhöhung verbucht. Im ersten Quartal stieg der Konzerngewinn im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse stiegen um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar, der flächenbereinigte Absatz um 7,5 Prozent. Vorbörslich reagiert die Aktie mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent.

Chicken Sandwiches kommen in den USA gut an – in Europa läuft es weniger gut

Besonders in den USA – wo Corona-Staatshilfen die Verbraucherausgaben anschoben – boomte das Geschäft. Nach dem Erfolg von Rivalen wie Chick-fil-A und Popeyes brachte auch McDonald’s neue Chicken Sandwiches heraus und traf damit den Geschmack der US-Kundschaft. International lief es hingegen weiter schwierig, in Frankreich und Deutschland etwa sank der Absatz aufgrund von Corona-Lockdowns.

