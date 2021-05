MDAX - Holen die Bullen Luft für eine weitere Rally?

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 32.665,02 Pkt (XETRA)

Der MDAX markierte am 16. Februar 2021 ein Hoch bei 33.158 Punkten. Nach einem Rücksetzer auf 30.688 Punkten attackierte der Index am 16./17. April das Hoch aus dem Februar und markierte das aktuelle Allzeithoch bei 33.410 Punkten. Der Ausbruchsversuch gelang aber nicht. In den letzten Wochen setzte der Index wieder zurück.

Diese Abwärtsbewegung lässt sich als potenzielle bullische Flagge einordnen. Innerhalb dieser Flagge fiel der MDAX in der letzten Wochen auf die Unterstützungszone zwischen 32.197 und 32.029 Punkten zurück. In den letzten Tagen erholte sich der Index etwas. Die obere Begrenzung der potenziellen Flagge liegt heute bei ca. 33.092 Punkten.

Kaufwelle deutet sich an

Gelingt dem MDAX ein stabiler Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 33.092 und 33.158 Punkte, dann könnte die Rally weitergehen. Ein mögliches Ziel läge bei 34.870 Punkten. Später könnte der Index sogar in Richtung 35.826 Punkte ansteigen.

Sollte der MDAX allerdings unter 32.029 Punkte abfallen, würden zunächst einmal Abgaben in Richtung 30.688 Punkte drohen. Zudem würde mit einem solchen Rückfall ein mittelfristiges Doppeltop drohen. Dieses wäre aber erst mit einem stabilen Bruch der Marke bei 30.688 Punkten vollendet und erst dann würde ein Kursziel bei ca. 27.912 Punkten aktiviert werden.

