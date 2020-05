MDAX - Käufer können weiterhin überzeugen

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 23.927,24 Pkt (XETRA)

Indextechnisch führen der MDax und der TecDAX in der Regel ein Schattendasein und kommen nicht an die Bekanntheit und Beliebtheit des Dax unter Tradern heran. Wie der Blick auf den MDax-Chart momentan jedoch zeigt, kann es sich durchaus lohnen, auch die Nebenwerte im Auge zu behalten. So kann der Deutsche Aktienindex heute zwar ebenfalls zulegen, ist aber noch relativ weit von seinem letzten Erholungshoch bei 11.235 Punkten entfernt. Die Nebenwerte haben dieses aber bereits gestern hinter sich gelassen und setzen damit die Aufwärtsbewegung seit Mitte März schwungvoll weiter fort. In diesem Rahmen läuft man jetzt auf die nächste Widerstandszone um 24.325 Punkte zu. Dieser folgt relativ schnell die nächste Herausforderung um 25.000 Punkte. Dort ist neben einem kleinen horizontalen Widerstand momentan auch der EMA 200 zu finden.

An den angesprochenen Widerständen könnte es im MDax immer wieder zu kleineren Korrekturen kommen. Solange die Bullen im Rahmen dieser jedoch eine Topbildung verhindern können, bleibt die Basis im MDax positiv. Dabei stehen den Käufern auf der Unterseite mittlerweile auch eine ganze Reihe von Unterstützungen im Abstand von 1000 Punkten zur Verfügung. Zu nennen ist hierbei unter anderem der EMA sich bei ca. 23.000 Punkten und dann die sehr starke Unterstützungszone ab ca. 22.600 Punkten. Diese wird sowohl aus kurzfristigen aber auch mittelfristigen Supports gebildet und erst wenn die Kurse unter ca. 21.150 Punkte zurückfallen, nehmen die Risiken weiter zu. Dann könnte der MDax zurück in einem längerfristigen Bärenmarkt sein, während man oberhalb dessen tatsächlich auch mittelfristig nach dem Corona-Crash Chance auf eine große Bodenbildung hat.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)