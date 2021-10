MDAX - Stabilisierungsversuch läuft

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 33.545,13 Pkt (XETRA)

Nach einer langen Rally erreichte der MDAX am 02. September 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 36.428 Punkten. Seit diesem Hoch befindet sich der Index in einer Abwärtsbewegung. In dieser Bewegung hat sich auch in der Zusammensetzung des MDAX einiges verändert. 10 Werte stiegen wegen der Erweiterung in den DAX auf.

Die Abwärtsbewegung führte den Index auf die Unterstützungszone zwischen 33.410 und 33.158 Punkten. In dieser Zone verläuft auch der EMA 200.

Seit 06. Oktober versucht sich der Index auf diesem EMA zu stabilisieren. Ein neues Kaufsignal zeigte sich dabei aber bisher nicht. Ein solches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 33.617 Punkte.

Kaufsignal möglich

Gelingt dem MDAX ein Ausbruch über diesen kleinen Buy-Trigger bei 33.617 Punkte, dann könnte eine mehrtägige Erholung starten. Ein Anstieg bis 34.510 Punkte wäre möglich. Sollte der Index diese Hürde durchbrechen, ergäbe sich weitere 900-1.000 Punkte Aufwärtspotenzial.

Sollte der MDAX allerdings unter 33.158 Punkte abfallen, dann wäre der Stabilisierungsversuch erfolgslos abgebrochen. In diesem Fall könnte der Abverkauf weitergehen. Die nächste größere Unterstützung wäre in diesem Fall erst im Bereich knapp über 31.000 Punkte zu finden.

Fazit: Der MDAX steht kurz vor einem Signal, das auf eine größere Erholung hindeuten würde. Aber noch fehlt dieses Signal.

MDAX-Chartanalyse

