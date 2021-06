MDAX-Wert nimmt Anlauf

RATIONAL AG - WKN: 701080 - ISIN: DE0007010803 - Kurs: 773,600 € (XETRA)

Das zuletzt hier an dieser Stelle skizzierte bullische Szenario für die Aktien des Anbieters von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an: Die Aktie setzte zuletzt an den viel beachteten EMA200 im Tageschart zurück und startete von diesem Unterstützungslevel die nächste Kaufwelle.

Kaufwelle gestartet

Nach der Auflösung des Abwärtstrendkanals im Tageschart gen Norden hat die Aktie nun kurzfristig Luft auf der Oberseite. Der Nächste Widerstand befeindet sich erst im Bereichs des Hochs von Anfang Mai um 820 EUR. Wird diese Zone auch überwunden, wäre der Weg frei gen Norden für eine Fortsetzung Richtung 890 EUR.

Erst ein Tagesschluss unterhalb des EMA50 nimmt den Bullen wieder den Wind aus den Segeln, bis dahin ist die Longseite zu präferieren im MDAX-Wert.

Fazit: Oberhalb von 732 EUR (Tagesschlusskurs) ist der Weg des geringsten Widerstands aufwärts Richtung 820 EUR, potenziell sogar 890 EUR.

Rational Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)