Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs wollen bis 2030 Entwaldung beenden

Glasgow (Reuters) - Auf der Weltklima-Konferenz im schottischen Glasgow haben mehr als 100 Staats- und Regierungschefs sich dazu bekannt, bis 2030 die Entwaldung zu beenden.

Dazu sollen 19 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Geldern in die Hand genommen werden, hieß es am späten Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung https://www.gov.uk/government/publications/cop26-world-leaders-summit-on-action-on-forests-and-land-use-2-november-2021/world-leaders-summit-on-action-on-forests-and-land-use, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurde. Zu den Unterstützern gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo. Die beteiligten Staaten umfassen zusammen mehr als 85 Prozent der weltweiten Wälder. Nach Daten des World Resources Institute schrumpften diese 2020 um 258.000 Quadratkilometer, eine Fläche größer als die von Großbritannien, dem Gastgeber der Konferenz.