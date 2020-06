MERCK KGaA - Wollen oder können die Bullen nicht?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 101,250 € (XETRA)

Die Aktie des Pharmakonzerns Merck KGaA markierte am 20. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 125,95 EUR. Nach diesem Allzeithoch fiel der Wert deutlich zurück. Am 19. März notierte er im Tief bei 76,22 EUR und damit kurzzeitig sogar unter dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002. Anschließend erholte sich der Wert stark und kletterte auf ein Hoch bei 109,15 EUR.

Seit diesem Hoch vom 30. April 2020 konsolidiert die Aktie in einer bullischen Flagge. Dabei fiel sie am Montag letzter Woche aus dieser Flagge nach unten raus, drehte aber im Tagesverlauf wieder nach oben, so dass eine bullische Tageskerze entstand. Am letzten Dienstag wurde diese bullische Kerze mit einer langen weißen Kerze eigentlich bestätigt. Aber seitdem fehlen die Anschlusskäufe. Die beiden EMAs 50 und 200 waren zuletzt eine zu große Hürde. Sie liegen bei 103,36 und 103,33 EUR.

Langsam sollten die Bullen zugreifen

Noch hat die Aktie von Merck KGaA eine Chance auf eine weitere Rally. Eine solche Rally könnte zu Kursgewinnen bis ca. 107,28 EUR und im Falle eines Ausbruchs darüber sogar in die Nähe des Allzeithochs führen. Wichtig ist, dass es keinen signifikanten Rückfall unter das Tief vom 15. Juni bei 98,20 EUR gibt. Denn ein solcher Rückfall könnte Abgaben in Richtung 95,16 und 87,43 EUR führen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)