Mester (Fed) - Krisenmodus trotz jüngstem Wackler am Jobmarkt 2021 verlassen

Washington (Reuters) - Trotz der zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten sollte die US-Notenbank Fed laut einer Währungshüterin Pläne weiter verfolgen, sich noch 2021 vom bisherigen geldpolitischen Krisenmodus zu verabschieden.

Die Jobdaten vom August änderten nichts an ihrer Einschätzung, dass substanzielle Fortschritte am Arbeitsmarkt erzielt worden seien, sagte die Chefin des Fed-Bezirks Cleveland, Loretta Mester, am Freitag vor Reportern. Sie sei daher dafür, noch dieses Jahr damit zu beginnen, die milliardenschweren Krisenhilfen zurückzuschrauben. Im Laufe der ersten Jahreshälfte 2022 solle das Manöver dann abgeschlossen werden.

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hatte sich im August unerwartet deutlich abgeschwächt. Es entstanden lediglich 235.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Ökonomen hatten mit 728.000 Stellen gerechnet. Die Fed will wesentliche Fortschritte in Richtung ihres Vollbeschäftigungsziels sehen, bevor sie mit dem Abschmelzen ihrer Krisenhilfen beginnt. Derzeit kauft sie noch Monat für Monat Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Umfang von 120 Milliarden Dollar zur Stützung der Konjunktur. Fed-Beobachter rechnen damit, dass sie um die Jahreswende mit dem Zurückfahren der Käufe beginnen wird.