Mindestens 100 Tote bei Erdrutsch in Jade-Bergwerk in Myanmar

(Reuters) - Ein Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im Norden Myanmars hat mindestens 100 Todesopfer gefordert.

Die lokalen Behörden befürchteten noch weitere Tote, wie ein Beamter des Informationsministeriums am Donnerstag mitteilte. Die Bergarbeiter sammelten Steine in der jadereichen Gegend von Hpakant im Bundesstaat Kachin, als sie von einer durch starken Regen verursachten Schlammwelle begraben wurden, wie es in einem Facebook-Beitrag der Feuerwehr hieß.

Maung Khaing, ein 38-jähriger Bergarbeiter aus der Gegend und Zeuge des Unfalls, wollte ein Foto einer hoch aufragenden Abraumhalde machen, die einzustürzen drohte, als Menschen anfingen zu schreien. "Innerhalb einer Minute waren alle Menschen am Fuße (des Hügels) einfach verschwunden", berichtete er Reuters am Telefon. "Mein Herz fühlt sich leer an. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Im Schlamm steckten Menschen, die um Hilfe riefen, aber niemand konnte ihnen helfen."

Im Jade-Zentrum Hpakant kommt es immer wieder zu Unfällen, da die Sicherheitsvorkehrungen in der Branche lasch und die Verantwortlichkeiten häufig unklar sind. Die Regierung von Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi versprach schärfere Kontrollen, als sie 2016 an die Macht kam, doch laut Aktivisten hat sich nur wenig geändert.