Monument Re unterzeichnet Vertrag zum Verkauf von Robein Leven N.V.

Monument Re hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung einen Vertrag zum Verkauf von Robein Leven N.V. und dessen Tochtergesellschaft Robein Effectendienstverlening (zusammen „Robein“) über seine bestehende Plattform in den Niederlanden, die Waard Group, an Chesnara plc abgeschlossen hat. Robein Leven ist ein geschlossener Lebensversicherer, der in den Niederlanden ansässig ist und herkömmliche und verbundene Sparprodukte, Hypotheken und Jahresrenten anbietet.

Sowohl Monument Re als auch Chesnara fühlen sich verpflichtet, während der Übergangszeit die Kontinuität des Service zu gewährleisten, und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um einen nahtlosen Übergang für Versicherungsnehmende und Mitarbeitende vorzubereiten.

Die Übernahme der Kontrolle über die Gesellschaften findet nach der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen, statt.

Aperghis & Co. fungierte als Finanzberater für Monument Re, Simmons and Simmons fungierte als Rechtsberater.

Über Monument Re

Monument Re ist ein Rückversicherer und Vermögenskonsolidierer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Erwerb und der Abwicklung von Portfolios oder Direktversicherern in Europa. Monument Re verfügt über eine Präsenz auf den Bermudas, wo neben der Schweiz auch die volle Äquivalenz zu Solvency II gegeben ist. Die Monument Re Group ist außerdem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Irland, der Insel Man, Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder kontaktieren Sie Fiona Davies unter info@monumentregroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

