MORPHOSYS - Bereit für eine Trendwende?

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 95,120 € (XETRA)

Am Widerstandsbereich bei 122 - 123 EUR startete im Sommer eine Zwischenkorrektur, welche zunächst moderat auf hohem Niveau verlief. Im Herbst kam es dann zu einem starken Abverkauf, der die Aktie bis an die Unterstützungsmarke bei 84,60 EUR fallen ließ. Dor läuft nun eine Stabilisierungsbewegung, wobei die Zwischentiefs auf immer höherem Niveau markiert werden. Auf der Oberseite deckelt der Widerstandsbereich bei 96 - 97 EUR, an dem die Käufer gestern wieder scheiterten. An dieser Hürde könnte sich die Marschrichtung für die kommenden Wochen entscheiden.

Da muss die Aktie drüber

Der Wert bleibt uninteressant für Longpositionierungen, so lange keine nachhaltige Rückkehr über 97 EUR gelingt. Und selbst dann liegt bei 102 - 103 EUR eine weitere Widerstandszone. Erst oberhalb von 103 EUR würden größere Kaufsignale ausgelöst werden, dann wäre der Wert bereit für eine stärkere Aufwärtsbewegung in Richtung 117 und 122 - 125 EUR.

Auf der Unterseite könnte ein signifikantes Abtauchen unter 90 EUR zu einer weiteren Abwärtswelle an die Unterstützungsmarke bei 84,60 EUR führen. Deren nachhaltiger Bruch würde innerhalb des Abwärtstrends weitere Verkaufssignale auslösen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)