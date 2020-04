MTU Aero Engines beendet Produktionspause - jetzt Kurzarbeit

München (Reuters) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines nimmt nach drei Wochen Pause die Produktion in der nächsten Woche nach und nach wieder auf.

Dabei werde für die rund 5000 Mitarbeiter in München vom kommenden Montag (20. April) an Kurzarbeit eingeführt, in der ersten Woche werde nur jeder fünfte Mitarbeiter gebraucht, sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung, teilte der Flugzeugzulieferer am Dienstag mit. In den nächsten Wochen solle der Betrieb schrittweise hochgefahren werden, wenn die Nachfrage entsprechend steige - unter Beachtung der Regeln zur Verminderung von Ansteckungsgefahren.

MTU hatte den Betrieb Ende März weitgehend auf Eis gelegt - weil wegen der zerbrochenen Lieferketten Zulieferteile fehlten, aber auch weil die Kunden Airbus und Boeing die Produktion drastisch gedrosselt haben. In der Instandhaltung und Wartung von Flugzeugen in Hannover und Ludwigsfelde, wo noch eine Woche länger gearbeitet worden war, soll es erst am 27. April wieder losgehen. Auch dort sei Kurzarbeit möglich, teilte MTU mit.

Der Konzern stockt das Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit mit einem Zuschuss auf. Um Härtefällen finanziell unter die Arme greifen zu können, hätten Vorstand und andere Manager auf einen Teil des Gehalts verzichtet und damit einen mehr als vier Millionen schweren Fonds finanziert.