MTU - Das ging schnell

Die MTU-Aktie brach am 18. Mai 2020 aus einem symmetrischen Dreieck nach oben aus. Dieser Ausbruch wurde mit dem Anstieg vom 25. Mai bestätigt. Damit ergab sich mittelfristiges Aufwärtspotenzial. Wie in der Analyse MTU - Rallyversuch vom 26.Mai dargestellt ergab sich daraus ein erstes Ziel bei 155,50 bis 156,80 EUR. In diesen Zielbereich drang die Aktie bereits gestern ein. Heute hält sie sich zunächst in diesem Bereich auf.

Geht die Rally weiter?

Aber mit diesem Anstieg ist das Aufwärtspotenzial auf mittelfristige Sicht noch nicht abgearbeitet. Kurzfristig könnte es allerdings zu einem Rücksetzer in Richtung des EMA 50 bei aktuell 142,34 EUR kommen. Anschließend wäre ein Ausbruch über die Zone zwischen 155,50-156,80 EUR möglich. Kommt es zu diesem Ausbruch, dann wäre Platz in Richtung 198,70 EUR. Ein Rücksetzer unter den EMA 50 könnte allerdings die Bären wieder auf den Plan rufen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)