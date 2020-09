MTU - Erholungsphase beendet?

In dieser Woche ist die Aktie von MTU stark unter Druck und bricht unter die mittelfristige, flache unter Begrenzungslinie einer Erholung ein, die zunächst im Mai mit einem vielversprechenden Anstieg begann. Doch seit dem Scheitern an der Widerstandszone um 190,00 EUR und einer Verkaufswelle an die 129,55 EUR-Marke im Juli, hatte sich dieses Bild deutlich eingetrübt. Zwar gelang ein weiterer Anstieg an die Hürde bei 185,55 EUR. Ein solider Ausbruch blieb den Bullen aber versagt und so folgte der Abverkauf, der bislang andauert.

Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Nächstes Zielgebiet bei 129,55 EUR

Im besten Fall gehören der Einbruch von Juni bis August mit der aktuellen Verkaufswelle zusammen und der Wert korrigiert weiter bis 129,55 EUR als Minimalziel. Sollte dort eine Bodenbildung gelingen, wäre eine Erholung bis 145,00 und 151,05 EUR möglich.

Ein Abverkauf unter 129,55 EUR würde dagegen für weitere Verkaufswellen bis 121,00 und 114,75 EUR sorgen. Darunter läge mittelfristige Ziele bei 107,75 und 95,50 - 97,43 EUR. Sollte dagegen beim Zwischenhoch von Anfang September bei 168,25 EUR ein neuer Abwärtstrend begonnen haben, lägen dessen langfristige Ziele bei 75,00 und 50,00 EUR.

Aus der Umklammerung der Bären würde sich die MTU-Aktie erst durch einen Anstieg über 155,60 EUR befreien. In diesem Fall könnte eine Erholungsrally bis 168,25 EUR starten.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

MTU Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)