MTU - Hier ist weiteres Aufwärtspotential vorhanden

Die MTU-Aktie gehörte in den vergangenen Monaten nach der Corona-Krise zu den Underdogs. Zwar konnte sich auch MTU stabilisieren, lange Zeit aber bewegte sich der Kurs nur seitwärts. Zuletzt war bei 169,30 EUR der Deckel drauf und an diesem Widerstand prallten die Kurse in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten ab.

Erst im November hatten die Käufer genug Kraft, um den Widerstand zu durchbrechen und damit die laufende Erholung weiter voranzutreiben. In den vergangenen Handelstagen bildete sich auf hohem Niveau eine Dreiecksformation aus. Heute probieren die Käufer einen Ausbruch nach oben. Das wäre nur regelkonform. Setzen sich die Käufer wie zu erwarten durch, könnte es in den nächsten Tagen zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 250 EUR kommen.

Direkt oder über Umwege, das Ziel…

An diesem Ziel könnte man auch festhalten, selbst wenn es den Käufern jetzt noch nicht direkt gelingt, die kleine Konsolidierung der letzten Tage nach oben zu verlassen. Kommt es zu einem kurzfristig bärischen Ausbruch aus dem Dreieck, wäre zwar ein Pullback in Richtung 169 EUR zu erwarten, aber von hier aus hätten die Käufer noch einmal eine Chance, das oben genannte Ziel anzulaufen. Problematischer für die Bullen wird es erst, sollte es zu größeren Topformationen oder aber nachhaltigen Kursen unterhalb von ca. 125 EUR kommen. Dann wird es schwer, mittelfristig noch eine intakte Erholung oder gar einen intakten Aufwärtstrend zu unterstellen.

MTU Aero Engines AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)