MÜNCHENER RÜCK - Schöner Run

Münchener Rück . (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 243,100 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück befindet sich seit dem Jahr 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 markierte die Aktie das aktuelle Hoch in dieser Aufwärtsbewegung. Es liegt bei 284,20 EUR und damit immer noch deutlich unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 379,40 EUR.

Im Februar 2020 geriet die Aktie massiv unter Druck und fiel innerhalb weniger Wochen auf die Unterstützung bei 141,15 EUR zurück. Von dort aus erholte sich der Wert wieder deutlich und kletterte auf 255,70 EUR.

Anfang September setzte eine Konsolidierung ein. Dabei fiel die Aktie auf und sogar kurzzeitig unter die Unterstützung bei 199,00 EUR zurück. Bereits am 03. November gelang der Ausbruch aus dieser Konsolidierung. Nach einem kleinen Pullback n den Abwärtstrend zog der Aktienkurs in den letzten beiden Handelstagen sehr stark an. Gestern überwand er den Widerstand bei 239,40 EUR.

Weiter im Rallymodus?

Kurzfristig könnte der Run in der Aktie der Münchener Rück noch andauern. Ein Anstieg in Richtung 255,70 EUR ist möglich. Dort ist allerdings mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Sollte die Aktie aber auf ein neues Rallyhoch ausbrechen, bestünde die Chance auf einen Anstieg in Richtung 268,70 EUR und evtl. sogar 284,20 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)