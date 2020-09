Münchener Rück vs. Allianz: Das ist jetzt die attraktivere DAX-Aktie

Es wird mal wieder Zeit für einen spannenden, fundamentalen Vergleich. Und dabei sogar für einen echten Klassiker: Heute auf dem Prüfstand stehen nämlich die beiden DAX-Schwergewichte Allianz und Münchener Rück.

Wie Foolishe Investoren mit Sicherheit wissen, handelt es sich bei beiden um Größen in der Versicherungsbranche. Beide sind außerdem starke und speziell in Krisenzeiten zuverlässige Dividendenzahler. Beide Managements haben es sich nämlich nicht nehmen lassen, stabil für das vergangene Geschäftsjahr auszuzahlen. Und das sogar pünktlich im Mai.

Aber welche Aktie besitzt jetzt das attraktivere Gesamtpaket? Eine Frage, der wir im Folgenden einmal etwas näher auf den Grund gehen wollen. Die Bewertung und die Aussichten werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die fundamentale Bewertung im Blick!

Fangen wir dabei mit dem Blick auf die fundamentale Bewertung an: Die Allianz ist weiterhin eine der vergleichsweise günstigen Aktien innerhalb unseres heimischen Leitindex. Derzeit notiert die Aktie auf einem Kursniveau von 181,02 Euro (01.09.2020, maßgeblich für alle Kurse). Bei einem 2019er-Gewinn je Aktie von 18,90 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 9,57 noch immer bedeutend unter 10.

Allerdings ist das nicht die einzige Kennzahl, die eine günstige Bewertung skizziert: Gemessen an einer zuletzt ausgezahlten Dividende von 9,60 Euro läge die Dividendenrendite bei 5,30 %. Bei einem Buchwert je Aktie von 177,39 Euro käme der DAX-Versicherer auf ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,02. Insgesamt ein Bewertungsmaß, das weit von teuer entfernt ist.

Und die Münchener Rück? Der DAX-Rückversicherer hat sich kurstechnisch ordentlich erholt: Derzeit notiert die Aktie bei 243,80 Euro. Gemessen an einem 2019er-Gewinn je Aktie von 18,96 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 12,85. Gemessen an einem 2019er-Buchwert je Aktie von 211,87 Euro beträgt das Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,15 und bei einer Dividende von 9,80 Euro läge die Dividendenrendite bei 4,01 %.

Insgesamt zeigt sich daher: Die Allianz-Aktie ist deutlich moderater bewertet. Das allerdings könnte Gründe haben, denn auch die Aussichten wollen wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen.

Die weiteren Aussichten im Blick!

Eines vorweg: Allianz und Münchener Rück machen derzeit ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2020 durch: Bei der Allianz ist das Ergebnis im ersten Halbjahr um ca. 30 % eingebrochen. Die Münchener Rück hatte insbesondere mit einem schwierigen ersten Quartal und einem durchwachsenen zweiten Quartal zu kämpfen. Der breite Markt scheint jedoch in eine Post-Corona-Zeit zu blicken.

Wie es derzeit heißt, könnte auch da das Bild allerdings unterschiedlich sein: Gemäß einer relativ neuen Analysteneinschätzung könnte die Münchener Rück womöglich vom Coronavirus profitieren. Bei der Erneuerungsrunde zeichneten sich höhere Preise ab. Zudem wachse die Nachfrage nach gewissen Epidemie-Produkten. Das könnte ein Wachstumspotenzial beinhalten.

Die Allianz hingegen sehe schwierigeren Zeiten entgegen. Die Direktversicherungsbranche könne demnach nicht auf höhere Preise spekulieren. Das könnte, so der Analyst, zu weniger Umsätzen führen. Münchener Rück auf Wachstums- und Allianz auf Schrumpfkurs? So könnte gemäß dieser Prognose zumindest die Zukunft aussehen.

Fest steht jedoch auch, dass es sich hierbei bloß um eine Meinung handelt. Sowie, dass die Bewertungsunterschiede von Allianz und Münchener Rück vergleichsweise hoch sind. Das könnte die Allianz-Aktie mit einem langen Atem womöglich zu einer attraktiveren Turnaround-Chance werden lassen.

Allianz oder Münchener Rück? Meine Wahl …

Wenn ich wählen müsste und Sicherheit mein Fokus wäre, so würde ich trotz höherer Bewertung zur Münchener Rück neigen. Die Dividendenhistorie ist bemerkenswert und die Bewertung, trotz des Kursniveaus, nicht zu teuer. Vor allem nicht, wenn sich nach der Zeit des Coronavirus ein Wachstumskurs abzeichnet.

Die Allianz kann allerdings ebenfalls interessant sein: Gerade die günstige Bewertung und das dadurch enthaltene Turnaround-Potenzial mit hoher Dividendenrendite wirken grundsätzlich attraktiv. Für Investoren, die etwas mehr Risiko vertragen, kann das womöglich die langfristig aussichtsreichere und günstigere Wette sein.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

