NASDAQ 100 Index: Barometer startet wieder durch!

Der US-Technologiesektor NASDAQ 100 konnte zur Wochenmitte ein frisches Rekordhoch etablieren und sich zeitgleich aus der vorausgegangenen Konsolidierung der letzten drei Monate dynamisch befreien. Doch für den weiteren Werdegang entscheidend ist der Wochenschlusskurs.

Technologiewerte liefen bis Anfang September wie am Schnürchen gezogen aufwärts, die kurze Unterbrechung bis Ende November war von temporärer Natur, ein derartiges Szenario hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Schließlich gab es keinen Grund für einen größeren Sell-Off, weiterhin wird der Technologiebranche eine rosige Zukunft vorhergesagt. Diese könnte mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Septemberhochs nun beginnen.

Sobald 12.439 Punkte per Wochenschlusskurs überwunden werden, wären innerhalb der laufenden Rallye weitere Zugewinne in den Bereich von 13.505 Punkten möglich, langfristig könnte sogar der Bereich um 15.000 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Bestes Beispiel hierfür ist der reine SOX-Halbleiterindex der US-Amerikaner, der jenseits von Gut und Böse notiert.

Sollte sich allerdings der Anstieg vom Mittwoch als Luftnummer erweisen und der NASDAQ 100 Index mindestens unter 12.200 Punkte zurückfallen, würde dies auf Konsolidierungsbedarf sowie Abschläge auf 11.860 Punkte hinweisen. Darunter findet das Barometer bei 11.723 Punkten sowie den dort verlaufenden EMA 50 (blaue Linie) eine weitere Unterstützung vor. Wirklich gefährlich für das Barometer wird es allerdings erst bei einem Abschlag unter den EMA 200 (rote Linie) bei 10.542 Zählern.

NASDAQ 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.439 // 12.546 // 12.635 // 12.747 // 12.892 // 13.004 Unterstützungen: 12.338 // 12.204 // 12.090 // 12.000 // 11.878 // 11.723

