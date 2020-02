Neato Robotics ernennt Levent Gungor zum VP, Head of EMEA

Neato Robotics, ein führender Anbieter von intelligenten Haushalts-Robotern ernennt Levent Gungor zum VP, Head of EMEA. In dieser Funktion verantwortet er das operative Geschäft in den wachsenden Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika für Neato.

Gungor bringt 22 Jahre Vertriebs-, Marketing- und allgemeine Managementerfahrung in der Konsumgüter- und Unterhaltungselektronikbranche mit und hat mit Marken wie Sony, Kraft Foods und Japan Tobacco in Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien und Russland zusammengearbeitet. Er ist auf den Umgang mit interkulturellen Unterschieden zum Aufbau von erfolgreichen Vertriebs- und Marketingorganisationen in verschiedenen Regionen spezialisiert.

„Levent tritt dem Unternehmen als neuer VP, Head of EMEA in einer Zeit des großen globalen Wachstums bei. Seine Expertise im Bereich Vertriebs-, Produktmarketing-, Vertriebspartner- und Einzelhandelsmanagement sowie der Filialverwaltung in internationalen Märkten, ist eine große Bereicherung für Neato“, so Thomas Nedder, CEO Neato.

Gungor ergänzt die wachsende Führungsriege um Nedder, der die Vision des Unternehmens mit seiner Expertise in der globalen Unterhaltungselektronik vorantreibt, und Howard Leyda, Vice President of Marketing, der über eine weitreichende Expertise im Bereich Wachstumsmarketing und Brand-Building in der Staubsaugerroboter-Industrie verfügt.

Über Neato Robotics

Neato Robotics entwickelt Haushalts-Roboter, die den Alltag verbessern und reale Probleme lösen. Durch die Verbesserung und das Hinzufügen von Funktionen stellt Neato sicher, dass sich Roboter weiterentwickeln und an die Verbraucher anpassen, um ein wirklich personalisiertes Reinigungserlebnis zu schaffen. Neato setzt neue Maßstäbe durch Innovationen mit intelligenter Lasernavigation, Kartierungen, Smart-Home-Anbindung und hochwertigen Reinigungstechnologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.neatorobotics.com/de/. Folgen Sie Neato auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.

