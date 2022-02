Nebenwert mit weiterem Aufwärtspotenzial

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 25,400 € (XETRA)

Wie in der letzten Chartanalyse zu Freenet Ende Dezember letzten Jahres antizipiert, konnte der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie auch über den Widerstand bei 23,86 EUR führen. Nach diesem stark bullischen Signal zog der Wert direkt an die nächsthöhere Kursbarriere bei 25,81 EUR an. Das Zwischenhoch aus dem April 2018 ist jetzt auch das nächste Ziel des Höhenflugs der Aktie.

Kaufsignal in Reichweite

Und aufgrund der aktuellen Stärke ist auch mit einem Ausbruch über den Widerstand und weiteren Zugewinnen bis 26,50 EUR und darüber bis 27,39 EUR zu rechnen. Dort wäre allerdings eine schärfere Korrektur wahrscheinlich. Bricht der Wert dagegen auch über das markante Korrekturtief aus dem August 2017 aus, könnte die Rally bis 29,00 EUR führen.

Eine kurzzeitige Gegenbewegung bis 24,39 EUR wäre dagegen bei einem Rücksetzer unter 24,80 EUR zu erwarten. Doch erst unter 24,39 EUR wäre ein größerer Rücklauf an die Unterstützungen bei 23,86 und 23,64 EUR wahrscheinlich, ehe sich dort der nächste Aufwärtsimpuls in Bewegung setzen sollte.

Charttechnisches Fazit: Der steile Anstieg in dieser Woche könnte zu einem Ausbruch über den Widerstand bei 25,81 EUR führen, der die Aktie von Freenet bis 27,39 EUR katapultieren kann.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

