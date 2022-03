Nel: Hat Nel einen großen Fisch an Land gezogen? – HysetCo reicht Bestellung für mehrere H2Station TM -Module ein

Auf den ersten Blick hört sich der neue Auftrag, den Nel vermeldet, nicht so spektakulär an. Das beide Seiten eine Schweigepflicht über den Auftragswert vereinbart haben, macht dann schon en wenig neugierig und wenn man schaut, wer hinter dem Gemeinschaftsprojekt Hyset steckt, dann wird die Nachricht doch spannend, auch wenn die Aktie heute nicht sonderlich auf die Nachricht reagiert.

Große Namen hinter HysetCo

Anfang 2019 haben Air Liquide, Idex, Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) und Toyota Joint Venture HysetCo gegründet und Mitte 2021 ist Total noch mit aufgesprungen und mit 20 Prozent eingestiegen. Ziel des Joint Ventures ist es eine Taxiflotte namens Hype mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen aufzubauen. Standort ist Paris, dass Fahrzeug für den Plan der Toyota Mirai. Aktuell sollen schon über 100 Wasserstoffflitzer in Frankreichs Hauptstadt auf der Straße sein. Anfang damit es immer mehr werden hat Hyset Anfang vergangenen Jahres den Pariser Taxibetreiber Slota übernommen. Dessen Dieselfahrzeuge sollen seitdem Schritt für Schritt gegen 600 Toyota Mirai ausgetauscht werden. Damit alle Fahrzeuge mit genügend Wasserstoff versorgt werden können, will Hyset allein in Paris 20 Wasserstoff-Tankstellen bauen.

Nel ist im Geschäft

Nachdem jetzt kennt, wer hinter HysetCo steckt, wird der Auftrag doch etwas interessanter. Wenn das JointVenture gut funktioniert, dann dürfte sich Hyset sicherlich nicht nur auf Paris beschränken sondern sich von der französischen Hauptstadt langsam auf das ganze Land ausdehnen. Dafür würden sicherlich weit mehr als 20 Wasserstofftankstellen gebraucht werden. Daher ist anzunehmen, dass Nel die Teile für mehrere H2Station TM -Module etwas billiger gemacht hat, weil die Norweger nach einer erfolgreichen Testphase auf weitere Folgeaufträge hoffen.

Aktie schon sehr gut gelaufen

Da nicht nur Deutschland darum bemüht ist, die Öl-Abhängigkeit von Russland zu reduzieren haben „Grüne Aktien“ seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges stark zugelegt. Zuvor war die Aktie alles andere als beliebt. Am 24. Februar war die Aktie noch auf dem Weg die Marke von einem Euro zu testen. 10 Handelstage später war der Kurs schon wieder knapp vor der Marke von 2 Euro. Damit kommt Nel auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro. Die Norweger sind nach wie vor nicht Profitabel und haben 2021 einem Umsatz von umgerechnet 83 Millionen Euro eingefahren. Hinzu kommt noch das die Auftragsbücher auf das Rekord-Niveau von ungerechnet fast 130 Millionen Euro kommen. Somit kann sich jeder Anleger selbst ein Bild machen, ob eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro für einen Wasserstoffplayer gerechtfertigt ist, bei dem noch nicht abzusehen ist, wann er profitabel wird.

Aber auch eine SMA Solar hat kurz nach der dritten Gewinnwarnung eine Kursrallye hingelegt. Eins ist nämlich klar: Auf dem Weg zu einer emissionsfreien Zukunft könnte Nel noch eine größere Rolle spielen, könnte Übernommen werden oder könnte in der Versenkung verschwinden – alles ist aktuell möglich. Daher sollten sich Anleger des Risikos bewusst sein, wenn sie sich noch entscheiden bei Nel aufzuspringen. Für us ist die Aktie aktuell nur eine gute Halteposition, die um 1,65 abgesichert werden sollte. Im Bereich von 1,50 Euro wird das Papier dann wieder für uns interessant.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nel