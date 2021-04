Netanjahu erneut mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

Jerusalem (Reuters) - Nach den Wahlen im März ist der amtierende israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut mit der Bildung einer Regierung beauftragt.

Staatspräsident Reuven Rivlin erteilte ihm am Dienstag das Mandat, eine neue Koalition zu bilden. Dafür hat Netanjahu nun 28 Tage Zeit. Die Aufgabe gilt als extrem schwierig, da bei den Wahlen weder ein Bündnis seiner rechtsgerichteten Likud-Partei zusammen mit dem religiös-orientiertem Block noch die Oppositionsgruppen eine Mehrheit im Parlament erringen konnten. In Gesprächen der verschiedenen Gruppen mit Rivlin erhielt aber Netanjahu mehr Unterstützung als seine Widersacher, so dass der Staatspräsident ihn mit der Regierungsbildung beauftragte.

Netanjahu ist der am längsten regierende Ministerpräsident in der Geschichte des modernen Israel. Er ist seit 2009 im Amt.