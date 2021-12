Auf dem ASH-Kongress 2021 vorgelegte Daten zeigen, dass 83 Prozent der Patienten zum medianen Nachbeobachtungszeitpunkt von 22 Monaten eine stringente komplette Remission erzielt hatten1

92 Prozent der evaluierbaren Patienten erzielten Negativität für minimale Resterkrankung (10-5), und das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben blieb bei diesen Patienten für mindestens 6 bzw. mindestens 12 Monate erhalten1

Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson legten heute Langzeitergebnisse aus der Phase-1b/2-Studie CARTITUDE-1 vor, mit der die Wirksamkeit und Sicherheit von Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel), einer im Prüfungsstadium befindlichen auf das B-Zell-Maturationsantigen (BCMA) abzielenden chimärischen Antigenrezeptor-T-Zell-Therapie (CAR-T), geprüft wird. Das Arzneimittel wird als Einzelinfusion verabreicht und bei der Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom eingesetzt.1 Diese Daten wurden im Rahmen eines Referats auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Hematology (ASH) vorgelegt (Abstract Nr. 549) und für die Highlights des ASH-Programms ausgewählt. Sie belegen, dass Patienten, die mit Cilta-cel behandelt werden, ein tiefes und dauerhaftes Ansprechen erzielen, wobei die Gesamtansprechrate (ORR) mit 98 Prozent sehr hoch ist.1

Das Ansprechen der 97 mit Cilta-cel behandelten Patienten vertiefte sich im Verlauf und 83 Prozent der Patienten erzielten eine stringente komplette Remission (sCR) zum medianen Nachbeobachtungszeitpunkt nach 22 Monaten, was einem Anstieg von den 80 Prozent entspricht, die nach 18 Monaten beobachtet wurden. Die 18-Monatsdaten wurden auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert. Die medianen Nachbeobachtungsdaten nach 12,4 Monaten hatten bei 67 Prozent gelegen, präsentiert auf der ASH-Tagung 2020.1,2,3 Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 22 Monaten waren das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) und das mediane Gesamtüberleben (OS) noch nicht erreicht, was auf ein langfristiges Anhalten des Ansprechens und Überlebens bei den Patienten schließen lässt.1 Die zweijährigen PFS- und OS-Werte waren 61 Prozent (95-Prozent- Konfidenzintervall [KI], 48,5-70,4) bzw. 74 Prozent (95-Prozent-KI, 61,9-82,7).1 Bei den 61 auf minimale Resterkrankung (MRD) auswertbaren Patienten erzielten 92 Prozent eine MRD-Negativität (bei 10-5).1 Die zweijährigen PFS-Raten bei den Patienten, die MRD-Negativität nach ≥sechs und ≥12 Monaten erreichten, lagen bei 91 Prozent (95-Prozent-KI, 67,1-97,8) bzw. 100 Prozent.1

„Leider liegt die mediane Überlebenszeit bei Patienten mit multiplem Myelom, bei denen mindestens drei Therapieschemata nicht mehr wirksam sind, mit den derzeit verfügbaren Behandlungen bei unter einem Jahr“, erklärte Dr. Thomas Martin, M.D.,* Director of Clinical Research, Clinical Professor of Medicine, Adult Leukemia and Bone Marrow Transplantation Program, Associate Director, Myeloma Program und Co-Leader, Hematopoietic Malignancies Program, am UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center und Hauptstudienleiter. „Die auf der ASH 2021 vorgelegten Daten aus CARTITUDE-1 bauen auf frühere Ergebnisse auf, die belegen, dass eine Einzelinfusion von Cilta-cel zu einem dauerhaften Ansprechen und Überleben in der gesamten Studienpopulation führte. Dies zeigt, dass Cilta-cel Patienten und Ärzten potenziell eine wertvolle neue Behandlungsoption bieten könnte.“

Die mediane Zeitspanne bis zum ersten Ansprechen lag bei einem Monat (Bereich 0,9-10,7), und das Ansprechen vertiefte sich im Lauf der Zeit.1 Darüber hinaus lag die mediane Zeitspanne bis zum besten Ansprechen bei 2,6 Monaten (Bereich 0,9-17,8) und die mediane Zeitspanne bis zum vollständigen Ansprechen oder besser bei 2,9 Monaten (Bereich 0,9-17,8).1 Zwölf Prozent der Patienten erzielten eine sehr gute partielle Remission und drei Prozent eine partielle Remission.1 In die Studie wurden Patienten aufgenommen, die median sechs frühere Behandlungsschemata erhalten hatten (Bereich 3-18).1 Alle Patienten waren gegenüber drei Arzneimittelklassen (immunmodulatorische Wirkstoffe (IMiD), Proteasominhibitoren (PI) und ein Anti-CD38-Antikörper) exponiert, während 42 Prozent der Patienten fünffach refraktär waren, und 99 Prozent der Patienten waren gegenüber ihrer letzten Therapielinie refraktär.1

„Diese Daten ergänzen den zunehmenden Evidenzstand, der die potenziellen klinischen Vorteile von Cilta-cel bei der Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom belegt, und diese Patientenpopulation benötigt neue Optionen“, so Dr. Sen Zhuang, Ph.D., Vice President, Clinical Research and Development, Janssen Research & Development, LLC. „Wir freuen uns auf die weitere Evaluierung von Cilta-cel im Rahmen unseres umfassenden klinischen Entwicklungsprogramms CARTITUDE, das auch die Untersuchung von Cilta-cel bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom umfasst.“

Die Daten zeigten ein gleichbleibendes Sicherheitsprofil für Cilta-cel und in dem längeren Nachbeobachtungszeitraum traten keine neuen Sicherheitssignale auf.1 In den auf der ASCO 2021 präsentierten Daten aus der 18-monatigen Nachbeobachtungszeit waren die am häufigsten berichteten hämatologischen unerwünschten Ereignisse (AE) Neutropenie (96 Prozent), Anämie (81 Prozent), Thrombozytopenie (79 Prozent), Leukopenie (62 Prozent) und Lymphopenie (53 Prozent).2 Nach 18 Monaten wurde ein Zytokinfreisetzungssyndrom {CRS) beliebigen Grades bei 95 Prozent der Patienten mit einer medianen Dauer von vier Tagen (Bereich 1-97) beobachtet. 99 Prozent der Fälle klangen innerhalb von 14 Tagen nach Beginn wieder ab.2 Von den 92 Patienten mit CRS beim 18-Monats-Follow-up erlitten 95 Prozent Ereignisse von Grad 1/2.2 Neurotoxizität beliebigen Grades wurde bei 21 Prozent (n=20) der Patienten nach 18 Monaten beobachtet, wobei eine Neurotoxizität 3. oder höheren Grades bei 10 Prozent (n=10) der Patienten festgestellt wurde.2 Es sind keine neuen Fälle von Cilta-cel-bezogener Neurotoxizität oder behandlungsbedingter unerwünschter Bewegungs- und neurokognitiver Ereignisse (MNT) in der Studie CARTITUDE-1 aufgetreten, seit die Daten nach einer medianen 12,4-monatigen Nachbeobachtungszeit auf der ASH-Tagung 2020 vorgelegt wurden.1,3 Zum Stichtag nach 22 Monaten haben mehr als 200 Patienten im Rahmen des klinischen Entwicklungsprogramms CARTITUDE Cilta-cel erhalten und die MNT-Inzidenz ist seit der Implementierung von MNT-Mitigationsmaßnahmen auf weniger als ein Prozent zurückgegangen.1

„Wir freuen uns, dass wir wiederum in der Lage sind, längerfristige Nachbeobachtungsdaten vorzulegen, dieses Mal nach fast zwei Jahren, für diese innovative potenzielle Therapie für Menschen mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom“, sagte Dr. Edmond Chan MBChB M.D. (Res), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Die nachhaltige Wirksamkeit und das gleichbleibende Sicherheitsprofil bauen auf die starken Ergebnisse auf, die bisher vorliegen, und bringen uns unter Umständen der Zeit einen Schritt näher, wenn wir unsere Erwartungen dessen, was eine MM-Diagnose für die Patienten bedeutet, revidieren können.“

Untergruppenanalyse der Phase-1b/2-Studie CARTITUDE-1

In dem zur Präsentation auf der ASH-Tagung 2021 angenommenen Abstract zeigten die Daten, dass Cilta-cel in allen evaluierten Untergruppen von CARTITUDE-1 zum medianen Nachbeobachtungszeitpunkt nach 18 Monaten ein tiefes, dauerhaftes Ansprechen bewirkte.4 Bei Patienten aller Untergruppen, darunter mit Hochrisiko-Zytogenetik, multiplem Myelom in International Staging System (ISS) Stadium III, Knochenmarkszellen zu Studienbeginn ≥60 Prozent und Vorliegen von Plasmazytomen zu Studienbeginn, wurde ein ORR-Bereich von 95 bis 100 beobachtet.4 Bei Patienten mit ISS-Stadium III, Hochrisiko-Zytogenetik und mit Plasmazytomen zu Studienbeginn schienen die mediane Ansprechdauer kürzer und die 18-Monatswerte für PFS und OS niedriger zu sein.4 Das Sicherheitsprofil von Cilta-cel entsprach in allen Untergruppen dem der Gesamtpopulation und es traten keine neuen Sicherheitssignale auf.4 Die neuesten Daten aus dieser Analyse werden in einer Posterpräsentation am Montag, den 13. Dezember (Abstract Nr. 3938) auf der ASH-Tagung 2021 vorgestellt.4

# ENDE #

Über CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207)5 ist eine laufende, offene, multizentrische Phase-1b/2-Studie, mit der die Sicherheit und Wirksamkeit von Cilta-cel bei Erwachsenen mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom evaluiert werden. 99 Prozent der Probanden erwiesen sich als refraktär gegenüber der letzten Therapie; 88 Prozent waren gegen drei Klassen refraktär, d. h. ihr Krebs sprach nicht oder nicht mehr auf ein immunmodulatorisches Mittel (IMiD), einen Proteasom-Inhibitor (PI) und einen Anti-CD38-Antikörper an.1

Das Hauptziel des mit 29 Patienten durchgeführten Phase-1b-Abschnitts der Studie bestand darin, die Sicherheit von Cilta-cel zu charakterisieren und dessen Dosis zu bestätigen, die durch die erstmals am Menschen durchgeführte Studie mit LCAR-B38M CAR-T-Zellen (LEGEND-2) ermittelt wurde.1,5,6 Auf der Grundlage des in diesem Teil der Studie beobachteten Sicherheitsprofils wird die ambulante Verabreichung in zusätzlichen CARTITUDE-Studien untersucht. Im Phase-2-Teil der Studie mit 68 weiteren Patienten wird die Wirksamkeit von Cilta-cel mit dem allgemeinen Ansprechen als primärem Endpunkt bewertet.1,5

Über Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel)

Cilta-cel ist eine in der Prüfung befindliche Therapie auf Basis von chimären Antigenrezeptor-T-Zellen (CAR-T), die zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom und in früheren Therapielinien im Rahmen eines umfassenden klinischen Entwicklungsprogramms untersucht wird.1 Das Konzept umfasst eine strukturell differenzierte CAR-T-Therapie mit zwei BCMA-gerichteten Einzeldomänenantikörpern.1 Im Dezember 2017 schloss Janssen Biotech, Inc. (Janssen) eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech zur Entwicklung und Vermarktung von Cilta-cel ab.7

Im April 2021 meldete Janssen die Einreichung eines Zulassungsantrags (MAA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur, mit dem die Zulassung von Cilta-cel für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom angestrebt wird.8 Im Dezember 2020 meldete Janssen die Einleitung einer schrittweisen Einreichung einer Biologics License Application (BLA) für Cilta-cel bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).9 Zusätzlich zu der Designation als bahnbrechende Therapie (Breakthrough Therapy) in den USA im Dezember 2019 erhielt Cilta-cel im April 2019 den Status einer Prioritätsmedizin (PRIority MEdicines, PRiME) von der Europäischen Kommission und im August 2020 die Designation einer bahnbrechenden Therapie in China.10,11 Im Februar 2020 erteilte die Europäische Kommission Cilta-cel zudem den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten (Orphan Drug).12

Über das Multiple Myelom

Das multiple Myelom (MM) ist ein derzeit unheilbarer Blutkrebs, der einen Typ weißer Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, betrifft, die im Knochenmark vorkommen.13 Geschädigte Plasmazellen breiten sich schnell aus und verdrängen die normalen Zellen im Knochenmark durch Tumorzellen.13 In Europa wurde 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.500 Patienten starben daran.14 Während einige MM-Patienten überhaupt keine Symptome zeigen, wird die Erkrankung bei anderen aufgrund von Symptomen, wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Blutbildwerte, Müdigkeit, erhöhte Kalziumwerte, Nierenprobleme oder Infektionen, diagnostiziert.15

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen schaffen wir eine Zukunft, in der Krankheit der Vergangenheit angehört. Wir sind die Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mithilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang mit Erfindungsgeist verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam heilen. Wir konzentrieren uns auf Bereiche der Medizin, in denen wir die Lebensqualität von Menschen maßgeblich verbessern können: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Erfahren Sie mehr unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/janssenEMEA, wo aktuelle Nachrichten zu finden sind. Janssen Pharmaceutical NV, Janssen Research & Development, LLC, und Janssen-Cilag Limited gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

* Dr. Thomas Martin ist als bezahlter Berater von Janssen tätig; er erhielt keine Vergütung für Medienarbeit.

# # #

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf Ciltacabtagene autoleucel (Cilta-cel). Den Lesern wird angeraten, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Derartige Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen bezüglich künftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, dann könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, anderer Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderen insbesondere: der Produktforschung sowie -entwicklung innewohnende Herausforderungen und Unwägbarkeiten, darunter die Ungewissheit klinischer Erfolge sowie der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit kommerzieller Erfolge; Probleme und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, neue Produkte und Patente; Patentanfechtungen; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Veränderungen des Verhaltens oder der Ausgabegewohnheiten auf Seiten von Einkäufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, darunter weltweite Gesundheitsreformen, sowie Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Einzelheiten und Erläuterungen zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren sind im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 3. Januar 2021 zu Ende gegangene Jahr in den Abschnitten „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ und „Item 1A. Risk Factors“ sowie im aktuellen Quartalsbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) enthalten. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

CP-282600

Dezember 2021

