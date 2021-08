Neue PICO® XP Jetting-Technologie von Nordson EFD sorgt für eine Produktionskontrolle auf höhstem Niveau

Dosierungsanpassung in Mikromengen (µm) und selbstregulierende Kalibrierung ermöglichen diesem richtungweisenden Jetting-System eine beispiellose Wiederholbarkeit bei der Flüssigkeitsdosierung, sowohl von Ventil zu Ventil als auch nach der Wartung.

Nordson EFD,ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und ein führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt das PICO® XP piezoelektrische Jetting-System vor, das für wiederbargenaue, präzise, kontaktlose Flüssigkeitsdosierung von Ventil zu Ventil und nach der Wartung unabhängig von äußeren Faktoren wie Temperaturveränderungen, konzipiert wurde.

Experience next-level production control with Nordson EFD’s new jetting system designed to deliver the most stable deposit weight under fluctuating environmental conditions. (Photo: Business Wire)

„Dies ist bei Weitem unsere bisher innovativste Jetting-Technologie“, erklärte Claude Bergeron, Senior Global Product Line Manager, Nordson EFD. „Dieses System wurde speziell für die Lösung von Problemen entwickelt, die in Produktionslinien auftreten, insbesondere bei Anwendungen für elektronische Displays.“

Oft ändert sich die Dosierleistung bei Anwendungen, bei der die gleichmäßige Abgabe der korrekten Menge an Klebstoffen, Dichtungsmitteln oder Beschichtungen in jedem Fall von kritischer Bedeutung ist, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Bei diesen Anwendungen kann selbst eine geringe Änderung in der inneren Geometrie des Ventils, die Wiederholbarkeit der Flüssigkeitsabgabe beeinträchtigen. Darum können verschiedene Ventile trotz gleicher Dosiereinstellungen geringfügig unterschiedliche Dosierergebnisse aufweisen. Ebenfalls aus diesem Grund kann das Dosierergebnis etwas abweichen, wenn der Fluidkörper des Ventils ausgebaut, zu Wartungszwecken gereinigt und dann wieder in das Ventil eingesetzt wurde.

Das PICO XP Jetting-System ist mit einzigartigen selbstregulierenden Kalibriersteuerung für Variationen bei den Fluidkörpertoleranz ausgestattet, um dieselbe Wiederholgenauigkeit von Mikrodosierungen von Ventil zu Ventil und nach der Wartung sicherzustellen.

Dank seiner einzigartigen nachhaltigen Zielsuche kann die Mikroabgabeneinstellung (µm) selbst reguliert und über lange Zeiträume aufrechterhalten werden, unabhängig von Umgebungsbedingungen wie Temperaturveränderungen, die die Dosierergebnisse im Lauf der Zeit ändern können.

Das System umfasst ein PICO Pµlse XP Jet-Ventil und ein PICO Toµch XP-Steuergerät mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche für eine problemlose Konfiguration. Damit können kontinuierlich Mikromengen von nur 0,5 nl mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Hz (Dosierungen pro Sekunde) aufgetragen werden.

Das als Schnellspanner konzipierte Heizelement des Ventils ermöglicht einen werkzeugfreien Ausbau des Fluidkörpers für die problemlose Reinigung des Fluidbereichs, was Zeit bei der Wartung spart. Außerdem kann das Ventil mit mehreren Fluidkörpern ausgestattet werden, die unterschiedliche Eigenschaften und Düsendurchmesser aufweisen, um die einzigartigen und vielfältigen Anwendungsanforderungen von Kunden zu erfüllen.

Das PICO XP Jetting-System von Nordson EFD wird auf den folgenden Fachmessen weltweit vorgestellt:

Messe Ort Datum Semicon SEA (Virtuelle Messe) Singapur 23. – 27. August 2021 CIOE Show (Stand 11C74) China – Shenzhen 16. – 18. September 2021 NEPCON Asia (Stand 1G20) China – Shenzhen 20. – 22. Oktober 2021 The Assembly Show (Stand 721) USA – Rosemont, IL 26. – 28. Oktober 2021

Weitere Informationen über Nordson EFD erhalten Sie im Internet auf nordsonefd.com/PICOXP, linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com oder telefonisch unter den Rufnummern +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

