NORDEX - Aktie vor neuem Run?

Die Nordex-Aktie kletterte nach einer steilen Rally am 06. April 2021 auf ein Hoch bei 27,37 EUR. Damit näherte sich der Wert dem Abwärtstrend über die Hochpunkte aus dem November 2007 und Dezember 2015 an, drehte aber knapp darunter nach unten ab.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie gestern in der Eröffnung unter das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Dieses Retracement liegt bei 11,93 EUR. Anschließend kam es zu einem starken Rallyschub. Die Aktie bildete eine sehr lange weiße Kerze aus. Heute kommt es zu Handelsbeginn zu Gewinnmitnahmen. Damit bleibt die Aktie zum fünften Mal in diesem Jahr am EMA 50 (Tagesbasis) hängen. Bei 14,90 EUR liegt ein wichtiger Abwärtstrend.

Rally oder weiterer Abverkauf?

Der gestrige Aufwärtsschub gibt der Nordex-Aktie die Chance auf eine größere Rally. Allerdings muss die Aktie dafür zunächst über den EMA 50 bei aktuell 13,63 EUR und über den Abwärtstrend bei aktuell 14,90 EUR ausbrechen. Gelingen diese Ausbrüche, dann würde sich Potenzial für eine Rally in Richtung 27,37 EUR oder sogar ca. 28,00 EUR ergeben.

Sollte die Aktie allerdings stabil unter 11,93 EUR abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung drohen. Diese könnte im Extremfall sogar die komplette Rally ab März 2020 auslöschen, also zu Kursen um 5,50 EUR führen.

Fazit: Ein erster Schritt hin zu einer größeren Rally ist getan. Aber es müssen noch weitere folgen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)