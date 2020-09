Nordex: Neuer Großauftrag an Land gezogen – Kommt nun dank des Wandels zu erneuerbaren Energien der langfristige Aufwärtstrend?

Ein neuer Großauftrag aus den USA lässt die Anleger bei Nordex heute zugeifen und die Aktie wieder nahe an ihr mehrjähriges Hoch heranklettern. Der Windanlagenhersteller hat in den USA einen großen Auftrag an Land gezogen und soll für einen Windpark in Texas Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 312 Megawatt liefern. Ein Händler merkte an, dass die Order mehr als einem Drittel des gesamten Auftragseingangs von Nordex im zweiten Quartal entspreche. Auch im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres sei mit steigenden Aufträgen zu rechnen – nach eher schwachen Zahlen im ersten Halbjahr.

Die Aktie konnte im vorbörslichen Handel um über 2 Prozent klettern und steht derzeit noch mit einem Plus von gut einem Prozent bei knapp 12 Euro. Damit setzt sich die Rally der vergangenen Monate fort. Vom jüngsten Tief von Mitte März nach dem weltweiten Corona-Crash an den Börsen haben sich die Papiere mittlerweile mehr als verdoppelt.

Auch der ganz langfristige Abwärtstrend, von dem sich die Aktie bereits letztes Jahr schon einmal befreien konnte, ist mit der Erholung seit dem Corona-Crash nun wieder Vergangenheit. Die durch die Krise stärker in den Fokus gerückten Bemühungen hin zu einem Wandel der Industrie zu mehr Nachhaltigkeit greifen Unternehmen wie Nordex unter die Arme und sorgen für Aufwind im Bereich der erneuerbaren Energien.

